Dal cinema alla MotoGP? La pilota italiana che incanta il mondo

Una ragazza di appena 14 anni si sta dimostrando un talento sia in Moto3 che nel cinema. Come tutti naturalmente sogna la MotoGP.

Il motociclismo è un sogno che hanno molti ragazzi, vogliosi di arrivare, un giorno, a giocarsi il titolo mondiale con i piloti migliori del mondo. Partendo dalla Moto3, tanti talenti riescono poi a scalare la vetta e ad arrivare al top, ma anche chi non ce la fa e si toglie comunque la soddisfazione di prendere parte a qualche gara o ad una stagione può dire di averci provato ed essere arrivato ad un buon livello, anche senza sfondare.

Ovviamente, per riuscire ad essere protagonisti occorre investire tempo e denaro, e non tutti si possono permettere un dispendio del genere, anche se fare carriera nelle due moto, almeno sul fronte delle spese, è più semplice rispetto alle auto. Nella giornata di oggi, vi parleremo di un caso davvero particolare, che vi dimostra come i sogni possono essere perseguiti se ci si crede per davvero.

La protagonista del nostro racconto è una ragazza, ma non proprio una giovane promessa o aspirante pilota come tutte le altre. Il suo sogno è quello di arrivare presto in Moto3, per poi cercare di essere competitiva e vedere cosa può riservarle il futuro. La sua passione non è soltanto il motociclismo, dal momento che è stata protagonista anche del Festival del Cinema di Venezia. Ora scopriremo di chi si tratta.

Luana Giuliani dal cinema al sogno MotoGP

La ragazza con il sogno della Moto3 e del cinema si chiama Luana Giuliani, che ha 14 anni e che è già un grande talento sia sulle due ruote che nel cinema, due campi che in comune non hanno poi così tanti aspetti. La giovane protagonista de “L’immensità“, per la cui presentazione è stata ospite sul tappeto di Venezia assieme alla diva Penélope Cruz, e la cosa l’ha ovviamente molto colpita.

Ecco come ha commentato la prima, grande uscita in pubblico: “Essere sul tappeto rosso a Venezia è qualcosa di magico. Voglio ringraziare infinitamente Emanuele per avermi dato la possibilità di debuttare al cinema, inoltre, accanto ad una grande attrice come Penelope Cruz“.

La prima passione di Luana è quella dei motori. È salita sulla moto per la prima volta a quattro anni, ed inoltre ha molti amici che sono attivi in questo campo. La sua carriera è iniziata in Supermotard, e c’è da dire che la Federazione Italiana ha sin da subito parlato un gran bene di lei. Come spesso accade nei ragazzi di giovanissima età, con il passare del tempo si tende a puntare sempre più in alto, ed ha preferito spostarsi sul campo della pista e della velocità.

La ragazza ha disputato un test in sella alla Brevo 250 del team We Race-SM Pos Corse, ed il suo talento l’ha portata ad ottenere un invito come ospite nella in una prova del Campionato Italiano Velocità nella sua categoria PreMoto3. La Giuliani debutterà domenica prossima ad Imola. In Italia, si tratta della classe che prepara i giovani all’approdo nella Moto3 del Motomondiale, per cui un’occasione incredibile e che vorrà sfruttare al massimo.

Sulle colonne di “Yo donna“, è apparsa una sua intervista, nella quale ha dichiarato: “Non avevo idea che mentre sbandavo sulla mia moto, alcuni collaboratori del regista Emanuele Crialese mi avevano notato per affidarmi il ruolo di protagonista del suo nuovo film. Ognuno di noi deve essere libero di decidere la propria vita, scegliere quale strada intraprendere“.

La Giuliani ha poi aggiunto: “Alcuni, inevitabilmente, mi giudicano perché pratico uno sport poco femminile, ma questo fa parte del gioco. Non credono nemmeno nelle mie capacità di pilota solo perché sono una donna, ma seguo la mia strada con la mia moto e quando sono in sella mi sento davvero libera, felice per ciò che sto facendo. Nessuno mi fermerà in questa mia aspirazione“.

C’è da dire che in pochi possono ritenersi fortunati come lei, ed il sesso non è di certo un motivo per cui qualcuno può farla desistere dal suo sogno. Inoltre, nel passato, molti attori si sono interessati al mondo dei motori, come i grandi Steve McQuenn e Paul Newman nel passato, ma anche Patrick Dempsey e Michael Fassbender in tempi recenti, anche se parliamo delle quattro ruote.

Tuttavia, questi personaggi hanno intrapreso tale carriera quando erano attori già affermati e non iniziando a correre come dei professionisti, mentre la Giuliani sembra avere tutte le intenzioni per portare avanti entrambe le carriera. Visto il suo temperamento, merita una grande spinta verso un futuro che sembra davvero roseo.