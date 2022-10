Francesco Totti, avete visto con che auto va in giro? Costa più di un appartamento

Francesco Totti, uno dei più grandi calciatori che il calcio italiano e internazionale abbia mai potuto ammirare in anni e anni di glorioso successo. La sua auto è anche più impressionante di lui.

Francesco Totti. Semplicemente, uno dei più grandi giocatori di calcio di sempre, amatissimo dai tifosi della Roma e non soltanto da loro. Nato a Roma il 27 settembre 1976, ha dedicato la sua intera carriera al club giallorosso, ma non solo; è infatti diventato campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana di calcio.

Oggi lo conosceremo meglio, approfondendo la sua carriera in toto, ma anche andando lla scoperta di una grande passione dell’ex romanista che forse non tutti conoscono. Parliamo delle automobili, che Totti ama profondamente così come la sua nuova fiamma che scopriremo più avanti.

Francesco Totti: la carriera di un fenomeno del calcio

Considerato uno dei migliori giocatori italiani di sempre e fra i più forti al mondo quando giocava a calcio, ha sempre giocato nella Roma come detto. In giallorosso ha conquistato un campionato italiano, due supercoppe e due Coppe Italia. Per quanto riguarda il calcio giocato, ha segnato 250 reti in Serie A – nessuno come lui nella solita squadra – ed è pure l’attaccante con più presenze in Serie A e il terzo calciatore in assoluto per quanto concerne questa speciale classifica.

A livello individuale, poi, ha conquistato la Scarpa d’Oro, il Golden Foot, il Uefa President’s Award e il Laureus World Sports Awards. E’ indiscutibilmente una bandiera, tanto che al momento del suo ritiro dal calcio è stato omaggiato da rivali nazionali e internazionali. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato legato a lungo ad Ilary Blasi, con cui ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Purtroppo i due si sono lasciati recentemente dopo oltre vent’anni di amore.

Francesco Totti: tutte le automobili del Pupone

Come dicevamo in precedenza, Totti negli anni si è dimostrato anche un grande appassionato di automobili. A partire da una Volkswagen Golf R2000. Ci riferiamo ad una berlina con motore a benzina da 4 cilindri per una potenza di 310 Cv. Ha anche acquistato varie Ferrari; la prima, è stata la 456 M GTA.

Una limited edition del cavallino rampante prodotta solamente in 631 unità ed amatissima anche da Michael Schumacher che fra le altre cose ne propose le varianti di colore. E’ stata prodotta a partire dal 1998 e detiene un motore V12 da 442 cavalli.

Arriviamo poi alla Ferrari 599. In questo caso, gli esemplari sono 599 e l’auto può raggiungere i 670 Cv e superare i 330 chilometri orari di velocità massima. Infine, troviamo la Ferrari 612 Scaglietti. Un veicolo coupé da 200mila euro dotato di motore V12. Un propulsore capace di sprigionare una potenza di ben 540 Cv. Anche in questo caso, si superano i 300 chilometri orari.

Lamborghini Urus: l’ultima fiamma di Francesco Totti

Adesso parliamo dell’ultima fiamma di Francesco Totti, nera come l’auto di Batman; ci riferiamo alla Lamborghini Urus, il SUV lussuoso dell’omonima casa automobilistica prodotto a partire dal 2018. Il prototipo di questo modello però venne presentato già nel 2012. Non si tratta della prima auto fuoristrada della casa del toro, dato che a cavallo fra l’86 e il ’93 ha realizzato anche la Lamborghini LM 002.

Arrivando alle caratteristiche tecniche della Urus, notiamo che su di essa è montato un motore V8 di derivazione Audi capace di superare agevolmente i 300 chilometri orari di velocità massima.

Per un concetto di contenimento del peso, sia sulla carrozzeria che nell’abitacolo della vettura si fa uso delle fibre di carbonio. All’interno del veicolo ci possono salire fino a cinque persone. Il suo prezzo supera largamente i 200mila euro, che però può essere considerato abbastanza normale per un veicolo di questo calibro.