L’accessorio per auto al quale non potrai più rinunciare | Ti svolta la vita e costa solo 50 centesimi

Li chiamano anche Life Hacks su YouTube, sono dei piccoli accorgimenti che possono migliorare la vita quotidiana con pochi soldi e fatica. Questo qui, scovato su Instagram dalla nostra redazione, in auto è il top.

Le automobili odierne hanno una quantità di optional da fare invidia ad un coltellino dell’Esercito Svizzero ma spesso, il costo di queste comodità sul listino è davvero alto, pensate ai poggiatesta sui sedili dietro per esempio. Questo piccolo accessorio invece potete trovarlo in qualsiasi negozio – almeno per il momento – e finirete per pagarlo meno di un sacchetto di patatine al supermercato.

Quanti ce ne sono?

Se volessimo provare ad elencare tutti gli accessori di ogni tipo esistenti per le automobili non finiremmo più. Si possono montare su una moderna vettura talmente tante comodità di vario genere, antifurti, schermi, monitor e via dicendo da rendere la vostra quattro ruote una casa mobile! Molti accessori hanno un costo elevato però, specialmente se parliamo di quelli hi-tech.

Ad esempio, esistono automobili che montano schermi posteriori su cui i passeggeri possono vedere film o altri media per non annoiarsi durante un lungo viaggio ma sapete una cosa? Spesso le auto che montano questi dispositivi sono molto costose già di loro. Difficilmente una Fiat Marea avrebbe come optional una televisione portatile! Certo, a meno che…

Tutto parte da lei

Cosa pensereste se vi dicessimo che per costruire qualcosa di molto simile a basso costo vi serve solo un oggettodivenuto – purtroppo – di uso molto comune negli ultimi due anni? Da quando è scoppiata la pandemia di Covid qualche anno fa, tutti noi abbiamo indossato almeno una volta questo fastidioso dispositivo di protezione per evitare il contagio.

Ecco che la classica mascherina FP1 torna ad essere un utile strumento al chiuso – in questo caso in auto – ma per un motivo molto diverso. Usarla per uno scopo per cui non è nata ci permetterà forse di riciclare tutte le mascherine ancora nuove che abbiamo in casa e che ormai non ci vengono più richieste nemmeno nei luoghi pubblici. E se non ne avete una, si trova anche a 50 Cent.

Chi si guarda il film con me?

Un video che circola su Instagram da un po’ di tempo mostra una creazione davvero intelligente: posizionando una mascherina FP1 nel modo indicato nel video che naturalmente potete trovare qui sotto così da permettervi di creare anche nella vostra auto qualcosa del genere potrete ottenere un portatelefono. E sul cellulare, ormai, si può scaricare una piattaforma per film come Netflix o Prime o attivare un navigatore satellitare o semplicemente navigare su un social network qualsiasi!

In definitiva, questo piccolo Life Hack come li chiamano online vi costerà meno di un Euro. Al massimo cinque se vi manca anche la cover per lo Smartphone, comunque un prezzo da pagare infinitamente più basso rispetto ai tanti accessori che le case automobilistiche vi propongono di montare in auto. Se lo provate, diteci come vi siete trovati!