Ferrari, arriva una versione limousine della Roma? Lusso sfrenato (VIDEO)

Un magnifico render ci regala l’opportunità di vedere trasformata la Ferrari Roma. Ecco come potrebbe essere una versione 4 porte limousine.

In un periodo di grandi trasformazioni per l’azienda del Cavallino Rampante, con la nascita del primo SUV e del futuro lancio della prima vettura sportiva full electric, non guasterebbe un progetto di una elegante limousine. La base di partenza è quella della Ferrari Roma. Quest’ultima fu presentata dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e da John Elkann, Presidente della Ferrari nel novembre del 2019. L’azienda modenese scelse una location d’eccezione, ovvero il Quirinale a Roma.

Progettata dal Centro Stile Ferrari, grazie all’estro di Flavio Manzoni, la GT coupé a due posti riprende lo stile delle vetture anni ’60 del marchio fondato da Enzo Ferrari, come la 250 GT Berlinetta e 250 GTL. Tutta l’eleganza dell’epoca è unita alle tecnologie moderne. La vettura è, davvero, fantastica sul piano estetico, andando un po’ fuori dagli schemi classici del Cavallino. Risulta meno estrema rispetto alle berlinette con motore posteriore centrale, ma tra le più eleganti e sinuose vetture, attualmente, in listino. La pulizia delle linee determina una armonia da far invidia persino alle concorrenti inglesi. Alcuni elementi riprendono l’esclusivissima Ferrari Monza SP a tiratura limitata. Per acquistare una vettura della serie Icona bisogna essere selezionati dal Cavallino, mentre per la Roma non vi sono queste limitazioni.

Sulla GT hanno debuttato le luci al laser, mentre al posteriori vi sono delle luci a led rettangolari molto accattivanti. La Roma non presenta un V12, ma non lascia indifferenti in termini di prestazioni. Il V8 biturbo F154 da 3855 cm³, disposto longitudinalmente in posizione anteriore-centrale, garantisce una potenza di 620 CV erogati tra i 5750 e 7500 giri/min, con una coppia massima di 760 Nm disponibile tra i 3000 e 5750 giri/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h in soli 9,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 320 km/h. La Roma presenta la stessa trasmissione Getrag doppia frizione F1 a 8 rapporti della Ferrari SF90 Stradale. Potenti i freni carboceramici, di serie come per tutte le Ferrari. Il prezzo? L’auto supera di poco i 200k, ma è assolutamente in linea con quello dei principali competitor, come l’Aston Martin.

Una Ferrari Limousine

Se la GT si trasformasse in una lussuosissima Limousine? Il designer, autore del render che vedrete nel video in basso avrà, certamente, pensato che una vettura così bella andava ideata. Partiamo dal presupposto che la Roma ha un abitacolo 2+2 che già consente a bambini o persone di bassa statura di viaggiare alle spalle del guidatore e del passeggero anteriore. La Ferrari ha pensato di garantire anche un discreto bagagliaio (272 litri di capacità minima) per chi ha la fortuna di viaggiare per un weekend fuori porta. Possibile anche avere il set di valige su misura. L’abitacolo è curato nei minimi dettagli, come appare anche nel video in basso dove ci sono degli estratti degli interni originali della Roma.

I clienti possono personalizzare la vettura come meglio preferiscono. Possibilità infinite di combinazioni di colori e materiali di alta qualità, oltre agli optional meccanici. Gli ammortizzatori a controllo elettronico, il cruise control adattativo, i sensori di distanza posteriori e le telecamere a 360 gradi sono tutti optional. Se la Ferrari Roma avesse una impostazione a quattro porte, godrebbe di un maggiore spazio per i passeggeri. Il comfort sarebbe garantite da un passo superiore, mentre l’anteriore e il posteriore rimangono fedeli all’originale. Quindi sarebbe una limousine sinuosa ed elegante, ma con caratteristiche uniche. Sembra, però, improbabile che venga realizzata in futuro, mentre una versione spider potrebbe prendere forma. Ecco come sarebbe.

Gli interni di una limousine dovrebbero essere ancor più lussuosi e con più display. Nella Roma, all’interno vi sono 3 schermi, uno funge da cruscotto, mentre il secondo è nella console centrale in una posizione verticale. Il terzo è davanti al passeggero. In una versione executive potrebbero esserci altri due schermi per i passeggeri che non vogliono rinunciare ad un film. Fiat Abarth, arriva una nuova 124 Spider? Ecco come sarà (VIDEO). Cosa ne pensate della versione limousine della Roma? Ecco il video del render, pubblicato su YouTube dal canale D&B Review.