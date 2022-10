F1, la stampa italiana esalta Perez: Ferrari fatta ancora a pezzi

Sergio Perez si è preso la quarta vittoria in carriera in F1, battendo ancora le Ferrari. Ecco il pensiero della stampa italiana.

Il mondiale di F1 targato 2022 è sempre più un dominio della Red Bull. La RB18 ha ottenuto la tredicesima vittoria stagionale in quel di Singapore, con Sergio Perez alla seconda affermazione dopo quella di Monte-Carlo ed alla quarta della sua carriera dopo quelle di Baku 2021 e Sakhir 2020.

Il messicano è stato bravissimo nell’approfittare di un week-end da incubo per Max Verstappen, battendo la Ferrari con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo. Tralasciando per un attimo le polemiche relative alla penalizzazione legata all’infrazione sotto Safety Car che non gli ha comunque dato alcun vantaggio, c’è da sottolineare la strepitosa prova di Checo, che si rialza così dopo un periodo davvero molto negativo.

Perez è scattato in maniera perfetta, volando in testa sin dalla partenza quando ha superato la Rossa del monegasco che non ha saputo sfruttare la pole position. Non è la prima volta che ciò accade, dal momento che anche a Baku i due avevano condiviso la prima fila, con Sergio che scavalcò Leclerc alla prima curva senza grosse difficoltà.

Per il resto, Perez si è difeso come un veterano e senza commettere il minimo errore a parte qualche bloccaggio, che comunque non ha compromesso le sue gomme. Leclerc le ha provate tutte, sia in condizioni di asciutto che di bagnato, ma non c’è stato nulla da fare, sino a terminare ben lontano dal rivale a causa del crollo delle gomme che si è verificato negli ultimi passaggi.

Per la Red Bull è l’ennesima gioia di una prima stagione della F1 ad effetto suolo davvero dominante, con una RB18 che nel corso dell’anno è divenuta inarrivabile. L’ultimo scoglio da superare prima della grande festa per i due titoli mondiali che potrebbe già verificarsi a Suzuka è relativa al discorso Budget Cap, che verrà discusso tra poche ore dalla FIA.

Le indiscrezioni diffuse nella giornata di domenica parlano già del classico finale “A tarallucci e vino“, dal momento che pare essere in ballo una sanzione pecuniaria di circa 7,5 milioni di dollari sia per il team di Milton Keynes che per l’Aston Martin, che per colossi di questo livello rappresentano davvero pochi spiccioli.

Va detto che se la colpevolezza di queste squadre fosse confermata e la punizione fosse soltanto una multa, la FIA perderebbe quel briciolo di dignità che le è rimasta. La Red Bull avrebbe chiaramente avuto un vantaggio dallo sforamento del Budget Cap, con Mercedes e Ferrari che sono sul piede di guerra per quanto accaduto. Non resta che attendere le decisioni ufficiali, ma per adesso gli anglo-austriaci si godono la supremazia sul campo.

F1, la stampa italiana loda Sergio Perez dopo la vittoria

Come al solito, nelle ore successive dopo un GP di F1 c’è molta attenzione riguardo al parere della stampa nostrana a quanto si è visto in pista. Il sito olandese “RacingNews365” ha riportato quelle che sono state le parole più importanti utilizzate dai giornalisti italiani a seguito dell’appuntamento di Singapore, ed ora andremo ad analizzarle.

“La Gazzetta dello Sport” ha sottolineato il grande rammarico della Ferrari, che dopo essere stata sconfitta in pista si è ritrovata beffata anche dalla direzione gara, che ha punito davvero con un buffetto Sergio Perez non portandogli via la vittoria. Tuttavia, il quotidiano più illustre del nostro paese ha comunque esaltato la prova del messicano.

“Perez è sembrato davvero Verstappen per quanto ha fatto vedere in pista a Singapore, nel modo in cui guidava ed in cui gestiva la corsa. L’unico errore lo ha commesso sotto Safety Car, e la cosa sarebbe potuto costargli la vittoria, ma si è comunque difeso da Leclerc in maniera eccezionale e non era facile restare lucidi“.

Pesante anche la critica alla direzione gara della F1: “Sembra una formula notarile, ci sono volute tre ore per stabilire chi avesse vinto“. Sia il “Corriere dello Sport” che il “Corriere della Sera” concordano sul fatto che alla Ferrari sfugge sempre qualcosa, con la vittoria che ormai è diventata un vero e proprio miraggio, che manca dal lontano 10 luglio quando Charles Leclerc sconfisse Max Verstappen proprio a casa della Red Bull.

Non si può altro che concordare con la stampa italiana, dal momento che i complimenti a Perez sono sacrosanti per la gara che ha fatto, ma se c’è un regolamento va rispettato, e questo vale sia in pista che fuori. La Ferrari esce nuovamente sconfitta, e c’è da scommettere che la stessa cosa avverrà anche in settimana.