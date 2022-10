Checco Zalone, altro che Porsche col gpl: sapete con che macchina va in giro? E’ incredibile

L’attore comico è uno dei personaggi più apprezzati e di successo degli ultimi anni. Ma sei a conoscenza della sua grande passione per macchine e motori? Nei suoi film sono spesso presenti macchine di ogni genere. Vediamo, però, quale marchio preferito di auto ha! Ecco con che macchina va in giro nella vita reale!

Checco Zalone non ha bisogno di presentazioni. Infatti, è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo ad aver avuto più successo negli ultimi 20 anni nel nostro Paese. Un’artista versatile e a tutto tondo, capace di inventare personaggi e storie surreali nei suoi film, ma non solo! Infatti, è un grande comico e imitatore e nel corso della propria carriera ha ‘rifatto il verso’ a tantissimi noti personaggi, come Jovanotti, Vasco Rossi, Tiziano Ferro e tanti altri ancora!

La sua ironia è molto diversa dalla prassi e mette in gioco – in modo irriverente e, all’apparenza, banale – i vizi e i difetti delle persone in varie circostanze! La sua simpatia e intelligenza hanno permesso a Checco di fare il boom al botteghino con diverse pellicole. Infatti, sono ben 4 i suoi film a essere presenti nella top 10 degli incassi nella storia del cinema italiano!

La passione per i motori!

Il suo film d’esordio è stato Cado dalle Nubi nel 2009. In seguito è stato protagonista delle pellicole Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo tolo (2020). In totale i suoi film hanno superato i 220 milioni di incasso. Numeri davvero impressionanti! Ma sapete che Checco Zalone ha una grande passione per le macchine e per il mondo dei motori in generale?

Ebbene sì! Infatti, Checco non ha mai nascosto la cosa e anche nelle sue pellicole cinematografiche citate in precedenza hanno fatto spesso la comparsa macchine di lusso e non solo! Per esempio, lo abbiamo visto guidare nei film diversi modelli, come una Bmw serie 3 station wagon e una Porsche 911 cabrio! Sempre con la sua consueta ironia, sulla Porsche appena citata era stato montato un impianto GPL per “risparmiare carburante”!

La sua macchina

Ma Checco la passione per i motori la riversa non solo nei suoi film, ma anche nella vita reale. Come da lui confessato, infatti, è un grande cultore e appassionato di questo mondo e di un marchio automobilistico in particolare! Ci riferiamo al marchio svedese Volvo!

Fino a qualche anno fa, l’artista comico si faceva vedere in giro con la Mini, ma nell’ultimo periodo ha preso il sopravvento la sua passione per la casa automobilistica con sede a Göteborg! Nelle sue pellicole sono state inserite vetture di tale brand, ma esso fa capolino anche nella vita reale. Infatti, ultimamente è stato avvistato su una Volvo XC90, uno dei SUV principali della casa automobilistica svedese!