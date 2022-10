F1, Sainz e l’ammissione sulla Ferrari: ecco il suo rimpianto

Gran Premio ricco di colpi di scena. La Red Bull Racing ha dimostrato di avere una straordinaria wing car anche in Singapore. Leclerc e Sainz ha raggiunto il podio, alle spalle di Perez.

Ancora una volta un Gran Premio nel 2022 è stato nel segno della Red Bull Racing. Charles Leclerc ha perso subito la sua posizione di vantaggio in pole position, a causa di una super partenza di Sergio Perez. Quest’ultimo è riuscito a trovare un feeling perfetto con la RB18 su un tracciato dove in passato la Rossa si era tolta tante soddisfazioni. Leclerc ha spinto per tutta la gara, dopo una brutta partenza dove ha pattinato. Si è trattata di una gara molto fisica e Sergio è stato molto bravo a controllare la corsa, nonostante il riscaldamento alle gomme. Carlos Sainz, invece, è stato bravo a scavalcare al via Lewis Hamilton.

L’anglocaraibico si è subito scatenato via radio, dicendo che lo spagnolo della Ferrari lo aveva buttato fuori pista. Nelle prime curve, determinati, contatti sono all’ordine della domenica. I commissari stanno evitando di prendere decisioni, salvo contatti clamorosi. La gara del madrileno è stata regolare, ma non è riuscito a tenere il passo de primi due. Perez e Leclerc sono stati di un altro pianeta, riuscendo a crearsi un ampio gap su Sainz ed Hamilton che, rigorosamente, veniva poi annullato da una Safety Car. Nonostante ciò Carlos Non è riuscito ad insidiare, in nessuno frangente il compagno di squadra monegasco. Lewis Hamilton nel tentativo di tenere il passo del figlio d’arte del Matador ha commesso un errore pesante, finendo contro le barriere.

A quel punto la gara di Carlos sarebbe potuta essere tutt’altra storia, ma lo stress è arrivato dal pit stop indovinato della McLaren. Lando Norris si è messo negli scarichi della F1 – 75 dello spagnolo. Quest’ultimo è riuscito a gestire le mescole nell’ultima parte di gara, trovando il mondo di ritrovare il gusto del podio. La Ferrari ha chiuso con più punti di Mercedes e Red Bull, complessivamente, ma il bicchiere sarebbe potuto essere pieno, dopo la qualifica di ieri. Sainz ha guadagnato una posizione, ma Charles ne ha persa una in partenza. Lo spagnolo si è portato ad un solo punto da George Russell, nella graduatoria dei driver, mentre appare complesso recuperare posizioni sui primi tre. F1, Ferrari chiede pene severe: è già guerra con la Red Bull?

Le sensazioni di Carlos Sainz

In classifica piloti, Max Verstappen, nonostante la settima posizione finale, domina con 341 punti. L’olandese ha 104 punti di vantaggio, essendo salito a 237, mentre Checo è al terzo posto a quota 235. Carlos Sainz ha colto l’ottavo podio stagionale. Subito dopo essere sceso dalla vettura il figlio d’arte del Matador ha dichiarato: “La gara è stata dura, non sono riuscito ad avere un buon ritmo sul bagnato né a sfidare i primi due, faticavo molto col posteriore della vettura. Quando manca anche un po’ di fiducia bisogna accontentarsi, ed è accaduto proprio questo con il mio terzo posto. La cosa positiva è che non ho commesso errori e ho portato al traguardo le gomme. Resta comunque un buon risultato per il team, anche per la classifica costruttori. Un peccato che non abbiamo vinto. C’è voluto tantissimo tempo per far asciugare la pista, si scivolava tantissimo. Sicuramente è una cosa da tenere a mente per il futuro perché da questo punto di vista è una pista unica”.

Tra le righe il driver spagnolo ha lasciato intendere che la Rossa avrebbe potuto vincere, ma non è arrivato il risultato sperato. Una piccola delusione per il team italiano in un momento molto delicato, considerate le tante vittorie consecutive della squadra austriaca. Il weekend è stato molto movimentato anche a causa delle tante voci sulla questione legata al budget cap. Di sicuro ciò non ha distratto il Checo Perez che ha fatto una grandissima gara. Carlos sta perdendo il braccio di ferro con il secondo pilota del team rivale. Da questo punto di vista il driver dovrà crescere nelle prossima stagione se la Ferrari vorrà insidiare l’armata austriaca. “Alla fine, con queste condizioni non hai quel pizzico di fiducia in più e devi accontentarti di un terzo posto“, ha aggiunto a Sky.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Non ha avuto molta scelta il madrileno. Ha pensato a non fare errori, dato che il feeling con la vettura non era il massimo sul bagnato. Alla fine ha portato l’auto al traguardo, portando a casa punti importanti per la squadra. Oramai la Rossa si sta guardando negli specchietti dall’arrivato della Mercedes. Il risultato di Singapore è ottimo per il team in quell’ottica, dato che ora i punti di vantaggio nei costruttori sulla Stella a tre punti sono 66.