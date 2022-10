Come pulire l’auto in soli 5 minuti? Ecco il trucco che nessuno conosce

Le nostre auto vanno coccolate con regolarità se vogliamo prolungarne la vita. C’è un modo pratico e veloce per tenerla in splendide condizioni. Ecco di cosa si tratta.

Le automobili sono una delle cose per cui vale la pena vivere. Creano emozioni uniche e se le trattate con amore possono regalare soddisfazioni enormi. A prescindere dal segmento o dalla cilindrata le vetture necessitano di una grande manutenzione. Proprio come accade per gli esseri umani, più un’auto è vecchia più diventa fragile, specialmente le vetture sportive di un tempo. Per questo motivo tutto passa per ottime abitudini alla guida, gestione del chilometraggio, ma anche una pulizia mirata per non arrivare a livelli dove, poi, diventa difficile recuperare lo splendore di un tempo.

Con l’avvento di Internet, soprattutto con i video tutorial su YouTube è diventato tutto più semplice e alla portata di ogni automobilista. Spesso vi proponiamo articoli su car wash e restauri di vetture datate per sensibilizzarvi sull’argomento. Una vettura non va mai abbandonata, e anche se non avete più la possibilità di girarvi occorre preservarla in un modo giusto. Negli anni abbiamo visto persino supercar usurate perché lasciate in fienili o in garage senza una copertura o con i finestrini aperti. Date una occhiata a come vengono riportate in vita vetture ridotte a rottami, come questa magnifica Mercedes. Un altro caso clamoroso è stato quello relativo al car wash di una mitica Lamborghini Countach, lasciata a marcire per 20 anni in un garage. Il costo delle vetture moderne sta crescendo in modo esponenziale, esattamente come il costo della vita. Per questo motivo occorre sempre tenere a mente delle basilari regole per allungare la vita delle vostre attuali auto. Potrebbe rendersi indispensabile usarle anche negli anni avvenire.

Il mercato dell’usato è cresciuto tantissimo, di conseguenza anche i valori delle vecchie auto, per di più la carenza di componenti ha portato il nuovo ad essere un sogno per pochissimi. Tempi di attesa lunghissimi e spese crescenti. Difficilmente tutte le famiglie potranno permettersi il lusso di passare alla tecnologia ibrida o elettrica. Anche se potrebbe non piacerti la tua attuale auto, vi raccomandiamo di trattarla come un gioiello. Per valorizzare la vostra cara automobile e trarne il massimo beneficio possibile vi consigliamo sempre di porre la massima attenzione al vostro stile di guida. I cambi dell’olio, inoltre, sono fondamentali per mantenere in salute il vostro motore. Le revisioni non sono il massimo della vita, ma sono indispensabili per avere sotto controllo lo stato generale del veicolo. La sostituzione dei filtri o della batteria, così come le gomme possono fare una grandissima differenza.

Il metodo più veloce per pulire la vostra auto

Ignorare i segnali che vi manda la vostra automobile può essere molto rischioso. Naturalmente un piccolo errore di valutazione può determinare un’usura prematura del mezzo. Tutto ciò, oltre a non essere ideale per la salute del mezzo, potrebbe condurvi a spendere una cifra molto elevata per eventuali riparazioni. Se non volete bene alla vostra vettura, vorrete certamente risparmiare dei soldi. Una avaria tecnica può avere un impatto, davvero, pesante sulla vostra economia. Una corretta lubrificazione e un controllo di tutti i livelli di fluido aiutano anche a prevenire l’usura del motore e della trasmissione. Avere un controllo costante anche sui più piccoli dettagli può prevenire o quantomeno ridurre la frequenza di riparazioni più estese.

Prevenire e meglio che curare. Idem vale per la pulizia, una manutenzione frequente consente anche di gestire al meglio il tempo e la spesa che poi richiederebbe una unica soluzione con un più costoso car wash. Tra l’altro la sporcizia e i detriti permettono alla ruggine di crearsi e questo può portare ad ulteriori problemi. Sabbia, sale e ogni tipo di umidità possono determinare la fine precoce di un messo. Per questo motivo, almeno una volta al mese, occorrerebbe lavare bene l’auto. Idem vale per gli interni dell’auto. Far accumulare troppo sporco porterà a vettura ad avere macchie o segni sul rivestimento, di conseguenza l’odore sarà terribile e i materiali rovinati. In ottica di una futura rivendita l’impatto con degli interni curati rispetto a quelli maleodoranti può fare tutta la differenza del mondo.

Inoltre, una guida precisa e attenta può aiutare ad evitare disastri. Scattare sempre con il pedale dell’accelleratore a tavoletta può provocare diversi problemi meccanici, alla lunga. Ogni singola cosa ha un impatto, nel tempo, sui componenti. Molto spesso accade, quasi in modo irrazionale, di rimandare la pulizia sempre al giorno o alla settimana successiva. Vi raccomandiamo sempre di parcheggiare all’ombra, perché la luce solare e il calore in eccesso possono danneggiare la vernice. Installate i coprisedili per proteggere la pelle e la tappezzeria. Pulite con cura gli interni, proprio come vi mostrerà l’esperto di AMMO NYC, Larry Kosilla, e soprattutto prestate attenzione alle gomme. Gli pneumatici usurati determinano anche la perdita di trazione e ciò può avere un forte impatto. Ecco i segreti per tenere sempre la vostra auto al top in 5 minuti.