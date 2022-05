Lava la Mercedes più sporca di sempre: guardate cosa succede (VIDEO)

Ecco quanto cambia l’aspetto di una vettura con un car wash appropriato: quanto ridiventa bella questa Mercedes, incredibile.

Che peccato, a rivederla oggi. Questo splendido modello Mercedes, è stato guidato soltanto per dieci anni, dal 1972 al 1982. Non solo parliamo di una bella auto di un marchio famigerato, ma anche della fine che i proprietari le avevano fatto fare.

Proprio la Mercedes ha avuto un bel da farsi negli ultimi giorni, visto che ha dovuto richiamare tantissimi modelli, per un difetto. Qui però, la casa di Stoccarda c’entra ben poco. Dopo aver venduto infatti, regolarmente quello che all’epoca era un pezzo di lusso, sono stati i proprietari, letteralmente, a dimenticare la vettura. Guardatela ora.

Quasi non si vedeva, che era una Mercedes

Quello preso ad esame oggi, è un vecchio modello della 280 SL, che quando è stato ricacciato dal box, dove giaceva tra polvere e scatoli, non veniva lavata dalla bellezza di 37 anni. Infatti, neanche il colore che si vede nelle prime immagini del video, è quello che poi prenderà alla fine. La targa SL, sta per Sport e Leicht, infatti all’epoca questo modello, era compresa tra le auto sportive.

Per noi italiani tra l’altro, questo modello storico è riconoscibilissimo, ma ci vuole un po’ di cultura cinematografica. Infatti, queste Mercedes erano spesso presenti nei film del cantante ed attore, Mario Merola. All’epoca questa era una vettura di gran lusso e nelle sue pellicole, l’abbiamo vista spesso di color verde o anche bianca. Ovviamente, quelle erano targate ‘NA’.

Dopo averla lavata, spazzolata e risciacquata, notiamo che la vettura è totalmente diversa da quella che avevamo visto all’inizio. Non è più di un rosso scuro e opaco, ma di un rosso fiammante. Ed il car wash ha reso giustizia anche agli interni, di un color beige che a quei tempi era molto frequente per le vetture. E guardate i cerchioni. Finalmente, sono tornati allo splendore di un tempo. Sicuramente, potessero parlare, direbbero di rivedersi come quarant’anni fa. Insomma, questa coupé così bella, è tornata ad essere bella come un tempo. Magari oggi il proprietario, con le condizioni giuste, potrà pensare di rivenderla.