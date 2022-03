L’auto da sogno, per troppo tempo dimenticata ed abbandonata, rimessa al mondo: guardate com’era questa Lamborghini Countach.

Avere in casa una Lamborghini e non solo non sfruttarla, ma finire addirittura per lasciarla annerire dalla polvere. Un vero peccato, soprattutto per chi è appassionato di motori e ricorda benissimo le prestazioni che è in grado di fare una Lamborghini Countach, con un motore a 4 litri V12, montato longitudinalmente, in grado di far esprimere 375 CV.

Certo, oggi sembra ai più giovani, un’auto sorpassata, viste le dimensioni che ora ci attendono per la Aventador ibrida che uscirà nel 2023, ma non parliamo certo di una vettura da sottovalutare, né per prestazioni, né per estetica. Anzi, insieme alla Miura ed alla Diablo, questo fu uno dei modelli in grado di far rimbalzare il nome del marchio italiano, in tutto il mondo. In realtà, quando uscì, era praticamente un’auto del futuro. Immaginate vederla al Salone di Ginevra, nel 1971. Parlando di vetture, è davvero un’era fa.

Ecco come rinasce una Lamborghini degli anni Ottanta

Ed infatti, la bellissima Countach, era così avanti che la produzione non si fermò fino al 1990, praticamente vent’anni di vendite. Certo, chi la acquistava, era consapevole di due cose. Essere capace di staccare l’assegno per assicurarsela, ed anche di avere un bel po’ di spazio in cui farla viaggiare. Era quasi un’auto da corsa, pensate che sarebbe capace di arrivare a 309 km/h e percorrendo da 0 a 100 in 5,4 secondi. Un vero proiettile, che anche oggi farebbe gola a chi ama la velocità e le auto basse, come questa che quasi tocca terra.

Il progetto iniziale di Paolo Stanzani, con disegni di Marcello Gandini, fu poi modificato nelle produzioni che andarono dal 1978 al 1982, per potervi inserire un motore meno “forte”, da 355 CV, prima però di riprodurla con un motore da 5,1 litri che lo portasse a 455 CV. Una bella potenza? Beh, calcolate che oggi la casa di Sant’Agata Bolognese è in grado di progettare una Urus in grado di superare i 1000 cavalli. Però c’è da dire che oggi si trova molto difficilmente in strada, la buona vecchia Countach, che per questo è molto ammirata ed ambita dai collezionisti.

Ma beh, se ne aveste una, meglio darle una lavatina, altrimenti è difficile che qualcuno la voglia comprare così come gliela presentate. Un video di Larry Kosilla di AMMO NYC, ha mostrato in che stato versava una vettura del genere, dopo vent’anni di abbandono. I tecnici hanno realizzato un lavoro in video, tanto preciso da farlo diventare virale. Dalla pulizia esterna a quella di ogni minimo dettaglio, anche perché sarebbe un peccato non restaurare quei pezzi originali.

Foglie, ruggine e certamente polvere. Questo, è quanto sono costretti a rimuovere i tecnici dell’officina AMMO NYC, prima di poter vedere il colore reale di quella bellissima Lambo. Ed i risultati potete vederli voi stessi, guardate all’epoca cosa avreste visto per strada, se vi ci foste imbattuti.