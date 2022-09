Auto, avete tutti questo straordinario dispositivo: nessuno sa di averlo

Un concetto fondamentale legato alle auto è ovviamente quello del rifornimento, senza il quale non potremmo muoverci. Ecco una curiosità.

Quando siamo in macchina, sappiamo benissimo che ogni tanto è il caso di fare rifornimento, discorso che è valido sia per le auto con motore endotermico che per le plug-in ibride ed elettriche. Infatti, nessuna vettura va “ad aria”, come si suol dire, ed è normale che debba essere spinta da qualche fonte di energia o di carburante.

Sicuramente, nel corso della vostra vita, vi è capitato di fare benzina, e vi sarete posti la fatidica domanda: “Dove è posto il tappo del serbatoio?“. Anche se guidate la stessa auto da tanti anni, state pur certi che quando ne avrete bisogno, non ricorderete la risposta a questa domanda, e spesso potrete cadere in errore su questo discorso.

Il rifornimento, infatti, avviene sempre dallo stesso lato della vettura, e se per caso doveste sbagliare posizionamento alla pompa di carburante, sarete costretti o ad effettuare una manovra per mettervi nel punto corretto, o a tirare parecchio il tubo per inserirlo nel giusto foro, posizionato dal lato opposto rispetto a quello in cui avete parcheggiato la vostra vettura.

Rifornimento, ecco come sapere dove farlo

Quando scoprirete il lato corretto in cui dovete effettuare il rifornimento, non riuscirete a credere ai vostri occhi. Infatti, la risposta sta nell’indicatore del carburante posizionato all’interno del cruscotto. In quasi tutte le vetture, praticamente la totalità di quelle prodotte negli ultimi anni, ha una freccia che è posizionata o a destra o a sinistra.

Chiaramente, quella freccia ci indica il posizionamento del foro dove immettere la pompa del rifornimento, ed è dunque molto facile capire come fermarvi una volta giunti alla stazione di servizio. La maggior parte delle macchine ha tappo del serbatoio posizionato sulla destra, anche se ci sono le dovute eccezioni.

Ad esempio, le vetture giapponesi come Toyota ed Honda, lo hanno a sinistra, visto che nel paese del Sol Levante si guida tenendo proprio il lato “mancino”. Il discorso che riguarda le vetture con motore termico è ben chiaro, mentre va aperta una parentesi diversa per quello che riguarda le ibride plug-in e le elettriche.

Sulle plug-in ci sono due indicatori diversi, in quanto, il guidatore viene informato sia del lato dove è presente il tappo del carburante che quello dove ricaricare la parte elettrica. Sulle full electric, invece, non c’è una soluzione unica al problema, ma le varie case automobilistiche indicano a modo loro il punto dove fermarsi e ricaricare. La soluzione più interessante è quella della Tesla, che nel cruscotto ha posizionato un’immagine quasi a schermo intero che facilita la vita ai conducenti.

C’è da dire che questa curiosità appare molto banale, ma la gran parte della popolazione non è ne a conoscenza. Dunque, speriamo di esservi stati utili in questo articolo, evitandovi manovre inutili nel momento in cui vi richerete per la prossima volta presso le stazioni di servizio. Nel mondo di oggi, che va molto in fretta, ogni secondo è fondamentale ed è necessario non perdere troppo tempo a rifornire.