Vuol comprare una Ferrari bellissima, ma ai test drive gli accade qualcosa di imponderato: le fiamme la distruggono.

Si chiama Tarek Salah lo sfortunatissimo possibile acquirente di una bellissima, Ferrari F355. Certo, non c’è da ritenersi poco fortunati se si hanno i mezzi per portare a casa un bolide del genere, ma proprio questo è mancato al povero Tarek. La sua, di Ferrari, non ci è arrivata mai nel suo box.

Non un collaudo da poco, per l’uomo che di chilometri ne aveva già fatti fare, al suo gioiellino, provato nelle strade di Los Angeles negli USA, fino a camminare per quelle di Marsiglia in Francia, ma proprio quando era arrivato in Provenza, la brutta sorpresa lo ha reso da eccitato a triste. E pensare che a differenza dell’autista che ha distrutto la sua Ferrari per un sorpasso, qui la colpa non è stata nemmeno sua.

Vuol comprare la Ferrari, ma il test va piuttosto male

Il buon Salah, eccitato, è seduto al posto del passeggero ed afferma: “è stato un sogno guidare una 355 per le strade della Francia”, ma ancora non immagina cosa sta riprendendo col suo cellulare. L’acquirente, afferma che la sua Ferrari è stata tenuta benissimo da un venditore che l’ha curata tantissimo. Come nuova quindi, almeno è quello che pare di vedere.

Invece, proprio come qualche settimana fa per la Ferrari F12 che si schiantò in un muro, qui stiamo per assistere di nuovo alla distruzione di un preziosissimo modello del Cavallino più famoso al mondo. Un vero peccato ed un colpo al cuore per gli appassionati, perché si tratta di uno stupendo modello del 1994, color argento. Cosa succede però, all’improvviso?

Non è facile comprendere le cause dell’incidente, ma Salah conferma che poco prima dell’accaduto, aveva sentito odore di gas. Infatti, quella che non sarà mai la sua nuova auto, improvvisamente va a fuoco. Probabile che ci sia stata una perdita di carburante, per la delicatissima auto di lusso, che quindi non vedremo mai in strada. L’uomo, ha anche detto che i ritocchi sulla linea del carburante, erano stati fatti da poco, ma purtroppo lui e l’amico, al momento sul sedile del conducente, hanno rischiato anche di farsi male. L’importante è che stiano tutti bene, ma il video girato con lo smartphone dallo stesso Salah, è davvero spaventoso.