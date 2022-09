F1, la McLaren presenta la nuova livrea: che spettacolo (VIDEO)

Il team McLaren ha svelato una nuova colorazione della MCL16 di Lando Norris e Daniel Ricciardo. La livrea verrà sfoggiata a Singapore e in Giappone.

Straordinaria iniziativa del team inglese per i prossimi due Gran Premi di F1. La McLaren ha bisogno di un deciso cambio di rotta, in termini di performance, ma ha già mandato un messaggio in ottica 2023. La squadra ha scelto di comporre una coppia giovanissima, sostituendo Daniel Ricciardo con il connazionale Oscar Piastri. Un cambiamento resosi necessario a seguito degli scarsi risultati del nativo di Perth nel 2022. Il team di Woking ha preso al volo l’occasione di ingaggiare il campione di F2 2021, in un momento di incertezza del team Alpine.

Zak Brown ha scelto di puntare tutte le sue fiches sulla leadership di Lando Norris. Quest’ultimo è risultato un martello nel centro gruppo, ritrovando nella posizione di essere primo degli altri. Alle spalle di Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, il pilota della McLaren è stato bravo a cogliere le poche opportunità avute in questa stagione. Ad Imola, ad esempio, il driver di Bristol ha collezionato un importante podio, sfruttando l’errore di Charles Leclerc. In un campionato che avrebbe dovuto avvicinare i valori dei team inseguitori, il divario si è addirittura dilatato. Norris ha fatto il possibile per portare in alto un progetto di auto ad effetto suolo ricco di problematiche. La mancanza di prestazioni e i problemi di affidabilità hanno segnato le ambizioni della McLaren, finendo per ritrovarsi al quinto posto della graduatoria.

Una lenta discesa verso il basso, dopo aver recuperato terreno con le precedenti vetture della scorsa generazione. La McLaren aveva chiuso al terzo posto, davanti a Racing Point e Renault, nel 2020, per poi sfidare in un acceso testa a testa la Ferrari nel 2021, concludendo la stagione in quarta posizione. L’obiettivo era concentrare le forze sul progetto wing car, ma i risultati non sono mai arrivati. In questa annata Norris ha collezionato sin qui 88 punti, tenendo a galla la squadra in un momento molto complesso. Persino il confronto con l’Alpine sembra non essere più alla porta. I primi problemi sono emersi nei primi test prestagionali, ma la situazione non è migliorata nel corso del campionato. Ricciardo ha messo a referto appena 19 punti, non trovando mai il giusto feeling.

McLaren, spazio ad una nuova livrea

La squadra inglese, nota nel mondo delle corse per il colore papaya, ha scelto di correre in Asia con una livrea celebrativa. Nel video in basso potrete apprezzare l’abbinamento di colori con parti in rosa neon, elaborate insieme allo sponsor OKX. Un idea nata per il ritorno della Formula 1 nel continente asiatico, dopo tutti i problemi causati dalla pandemia. La livrea verrà sfoggiata, per la prima volta, in occasione della tappa di Singapore. Ecco gli orari del weekend. Sarà poi riproposta a Suzuka, dal 7 al 9 ottobre, per il Gran Premio del Giappone. OKX è stata fondata da Star Xu nel 2017 ed è di proprietà di Ok Group, che possiede anche lo scambio di criptovalute Okcoin. F1, rischio licenziamenti in casa Ferrari? Arriva la clamorosa indiscrezione.

La scelta del rosa non è casuale, ma emblematica dei valori di inclusione del marchio. L’abbinamento è discutibile, ma di sicuro attirerà l’attenzione su tematiche importanti. La livrea rientra nella campagna Future Mode, ideata per mostrare come McLaren e OKX siano rivolti al futuro per ciò che concerne l’innovazione e l’accessibilità. L’obiettivo, probabilmente, era creare un mix cromatico appariscente. Oltretutto, come dimostra il video in basso, è pensata anche per immortalare alcuni paesaggi e colori del Sol Levante. Le strisce di rosa partono dal muso, fino a raccordarsi alle pance e al cofano motore delle MCL36. Il colore chiaro si combina in modo audace con il classico arancio di casa McLaren e il nero.

Il boss della McLaren Zak Brown ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare la nostra partnership con OKX con questa livrea audace e vivace per le prossime gare in Asia. È fantastico essere di nuovo a Singapore e in Giappone e questi incredibili circuiti offrono uno sfondo perfetto per noi per celebrare la nostra visione condivisa di partnership”. Lando Norris e Daniel Ricciardo sperano che la nuova livrea possa portare anche un pizzico di fortuna alla squadra. In classifica costruttori l’Alpine, al quarto posto, dista 18 punti. L’unico traguardo possibile per il team di Woking, al momento, sarebbe quello di superare la squadra francese. Del resto tutti gli altri team nelle retrovie, difficilmente, potranno agguantare la quinta piazza, occupata dalla squadra papaya.