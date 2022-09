Obsbot Tiny 4K, la rivoluzionaria webcam che fa impazzire i fan

Per chi ama le webcam intelligenti, ad alte prestazioni, è sul mercato la Obsbot Tiny 4K. Un prodotto destinato a rivoluzionare il concetto di definizione ottica in movimento.

Se la vostra vita gira intorno a conferenze, streaming e live su YouTube e Twitch, è in atto un cambiamento epocale. La pandemia ha rivoluzionato il mondo e da allora un po’ tutti hanno iniziato a familiarizzare con contenuti da remoto, attraverso l’utilizzo di un pc, un microfono e una webcam. Il mercato propone tantissime alternative, ma in un mondo dove la qualità ha assunto una importanza capitale, il marchio Obsbot, nato nel 2016 dalle finanze di REMO TECH, azienda cinese attiva nell’ambito tech, ha puntato tutto sull’innovazione. Si tratta di un brand top nel mercato, in grado di vincere una serie di riconoscimenti internazionali.

Gli investimenti degli ultimi anni hanno portato alla nascita di una videocamera che definire intelligente è riduttivo. La Obsbot Tiny 4K è uno dei prodotti più avanzati del mercato, grazie ad un gimbal e specifici sensori, in grado di seguire il movimento di una persona, sia che si tratti del solo viso o di tutto il corpo. In sostanza avrete la possibilità, comodamente seduti nel vostro studio o in una grossa sala, di avere un servizio pari a quello di un cameraman. Un prodotto avanzatissimo in grado si attirare l’interesse di pro del settore, ma anche di chi come noi di Tuttomotoriweb, interagiamo in streaming con campioni delle due ruote. Date una occhiata all’intervista di Andrea Dovizioso, in esclusiva per il nostro magazine. Campioni che, in era moderna, entrano nelle case dei fan attraverso appunto l’uso di una webcam. Non perdetevi l’intervista video a Filippo Farioli, astro nascente del motociclismo italiano.

Obsbot Tiny 4K è un prodotto di fascia premium, costruito appositamente per chi cerca la massima performance. La qualità video è fantastica. Una webcam in 4K a 30fps, con sensore integrato, che garantisce anche un ottimo audio. Naturalmente è perfetta per tutte le persone che fanno dei video dinamici. Ad esempio se siete dei personal trainer la telecamera fissa non è l’ideale, ma con questa webcam avrete la possibilità di farvi seguire in ogni movimento. Si tratta di una bella rivoluzione, perfetta anche per tutti gli streamer che sono soliti muoversi davanti al pc. La Tiny 4k consente di spostarvi in qualsiasi direzione, concentrandosi sul vostro viso e poi sulla figura. Immaginate anche di condurre una trasmissione in una sala da ballo. Si entra nel concetto di “Video Calls with Freedom”, uno slogan perfetto per lanciare questo prodotto.

Le caratteristiche della Obsbot Tiny 4K

Tutto dipende dalle vostre esigenze, se naturalmente fate delle live di gaming su Twitch dove, sostanzialmente, siete fermi con il joystick ed inquadrati in un piccolo quadratino, la definizione d’immagine della serie Tiny non è, esattamente, indispensabile. Esteticamente la webcam risulta anche molto piacevole da vedere, essendo curata anche nel design. Misura 89.4 x 58 x 58mm e pesa 147 grammi senza supporto di montaggio oppure 176 grammi con supporto. E’ possibile fissarla dove preferite, attraverso un magnete e il gioco è fatto. La webcam lavora, perfettamente, in una temperatura compresa tra 0° e 40° e supporta Windows 7, 8 , 10, 11 e macOS da 10.13 a successivo. Risoluzione da urlo da 4K a 30fps oppure 1080p a 60fps con codec MJPEG e H264. In 4K viaggia a 3840×2160, mentre per il 1080p chiaramente 1920×1080. E’ consigliabile sempre un faretto per illuminare bene la nostra figura.

A lasciare senza fiato è anche il supporto allo Zoom fino al 4X, autofocus con possibilità di utilizzo in MF, riprese in HDR, un FOV di 86°, doppio microfono omni direzionale con riduzione del rumore attiva e un gimbal a due assi non removibile con supporto al pan e tilt fino a circa 160° (pan) e 90° (tilt). Le caratteristiche principali del prodotto sono le seguenti: sensore d’immagine da 1/2.8″, risoluzione massima pari a 4K a 30fps oppure 1080p/60fps con codec MJPEG oppure H264, Zoom 4x, Autofocus / Manual Focus, Funzione HDR attivabile a seconda dello scenario, FOV di 86°, Doppio microfono omni-direzionale con riduzione del rumore attiva, Gimbal a 2 assi con supporto a Pan e Tilt, Gestures non personalizzabili, Connettore Type C

Possibilità di alimentazione tramite DC, foro standard per treppiede nella parte inferiore del prodotto, funzione privacy, software “OBSBOT TinyCam” per Windows e Mac che consente di controllare illuminazione, ombre, colori, HDR, movimento, direzione, zoom, gestures. Inclusi nel pacco: OBSBOT Tiny 4K, cavo Type-C / Type C da 1.5m, adattatore Type-C / USB-A, cavo USB-A / DC, manuale, garanzia, supporto di montaggio magnetico, borsetta di trasporto con cerniera. Si tratta di un prodotto costoso, ma qualità-prezzo vale la pena investire la cospicua cifra di oltre 300 euro se volete una webcam di fascia premium.