Marc Marquez cerca conferme in Thailandia: fissato l’obiettivo

Marquez esprime le sue sensazioni in vista del GP della Thailandia: non si aspetta di lottare per vincere.

La gara MotoG a Motegi è stato un ottimo test per Marc Marquez, che ha avuto ottime risposte dal suo braccio destro. Non ha sentito dolore e questo è un aspetto molto importante, certifica che il pieno recupero non è lontano.

All’otto volte campione del mondo manca un po’ di forza e deve riabituarsi ai ritmi delle corse, però il quarto posto in Giappone testimonia che la sua condizione fisica attuale non è male. Si è pure tolto lo sfizio di conquistare la pole position, che si era preso per l’ultima volta nel 2019 proprio al Twin Ring.

Il pilota del team Repsol Honda guarda con fiducia al futuro, sta avendo i feedback che sperava dal suo braccio e spera di migliorare costantemente. In questo fine settimana la MotoGP sarà azione in Thailandia, un appuntamento che rappresenterà un altro banco di prova importante.

MotoGP Thailandia: le aspettative di Marc Marquez a Buriram

Marquez in vista del gran premio a Buriram si è così espresso: “L’obiettivo è mettere insieme un altro weekend completo come in Giappone. Certo, mi piacerebbe combattere di nuovo in prima fila come in Giappone, ma non credo sia realistico stabilire questa aspettativa. Inoltre non è il nostro obiettivo, siamo qui per costruire”.

L’otto volte iridato non crede che in Thailandia potrà battagliare per le primissime posizioni, il suo scopo sarà quello di arrivare a concludere la gara per mettere insieme altri chilometri utili al suo fisico e anche alla Honda. Se da un lato lui vuole migliorare la sua condizione, dall’altro c’è il team che si aspetta i suoi feedback per realizzare una RC213V più competitiva per il futuro.

La MotoGP ha corso a Buriram nel 2018 e nel 2019, poi causa Covid-19 l’evento era stato cancellato. Chi aveva vinto quelle due gare? Proprio Marquez: “Ho dei bei ricordi – ammette – e in particolare della nostra ultima visita lì. Non vedo l’ora di rivedere i fan thailandesi”,

Marc tre anni fa vinse un bel duello con Fabio Quartararo, allora esordiente nella top class del Motomondiale. Stavolta probabilmente non potrà ambire a salire sul gradino più alto del podio, però darà comunque il massimo per conquistare un buon risultato. Anche se il suo obiettivo principale è migliorare il suo stato fisico e aiutare la Honda, certamente punterà ad arrivare più avanti possibile.