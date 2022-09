MotoGP Thailandia: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

MotoGP Thailandia 2022: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8 del gran premio in programma a Buriram nel weekend prossimo.

La gara a Motegi è ormai alle spalle, ma la MotoGP tornerà presto in azione. Infatti, nel prossimo fine settimana ci sarà il Gran Premio della Thailandia.

Com’era nel caso del Giappone, anche a Buriram non si corre dal 2019. L’emergenza Covid-19 ha fatto cancellare le successive edizioni dell’appuntamento e solo quest’anno si può tornare a correre presso il Chang International Circuit. Questa pista fa parte del calendario del Motomondiale solo dal 2018 e in entrambe le occasioni è stato Marc Marquez a vincere la corsa della top class. Nel 2019 lì si laureò campione del mondo per l’ottava volta.

Il pilota della Honda è apparso in buona forma a Motegi e andrà tenuto d’occhio anche nel nuovo evento in Asia. I riflettori saranno comunque puntati soprattutto sui tre contendenti per il titolo MotoGP: Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò. Hanno lasciato il Giappone non felici e cercano riscatto.

MotoGP Thailandia 2022: orari Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Chang International Circuit misura 4,554 chilometri ed è costituito da 12 curve. È stato inaugurato nel 2014 e l’anno seguente ha debuttato nel calendario del Mondiale Superbike, che vi ha corso fino al 2019. Adesso ospita solo il Motomondiale e sarà interessante vedere i valori a Buriram a tre anni di distanza dall’ultima volta in cui si è gareggiato lì.

È un tracciato abbastanza stop & go, con frenate e accelerazioni importanti. Il rettilineo più lungo misura un chilometro, è quello che porta da curva 1 a curva 3. Prima e dopo ci sono altri due rettilinei, ma più brevi. Bisognerà vedere in che stato sarà l’asfalto e soprattutto quali condizioni climatiche ci saranno in Thailandia. Non bisogna escludere che possa esserci della pioggia nel weekend di gara.

Quartararo arriverà a Buriram con 219 punti in classifica, +18 rispetto a Bagnaia e +25 rispetto ad Aleix Espargarò. Il pilota Ducati ha vinto al Chang International Circuit nel 2018, quando correva in Moto2 e vinse il titolo mondiale. Il campione della Yamaha, invece, arrivò secondo dietro a Marc nel 2019 dopo un bel duello. Ovviamente bisognerà tenere d’occhio più piloti, a partire da Enea Bastianini. Difficile fare pronostici ora.

Il GP della Thailandia sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP e la live streaming sarà a disposizione tramite i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gare. Di seguito la programmazione con gli orari del weekend.

Venerdì 30 settembre 2022

4:00-4:50 FP1 Moto3

4:55-5:35 FP1 Moto2

5:50-6:35 FP1 MotoGP

8:15-8:55 FP2 Moto3

9:10-9:50 FP2 Moto2

10:05-10:50 FP2 MotoGP

Sabato 1 ottobre 2022

4:00-4:40 FP3 Moto3

4:55-5:35 FP3 Moto2

5:50-6:35 FP3 MotoGP

7:35-8:15 Qualifiche Moto3

8:30-9:10 Qualifiche Moto2

9:25-9:55 FP4 MotoGP

10:05-10:45 Qualifiche MotoGP

Domenica 2 ottobre 2022

5:00-5:10 Warmup Moto3

5:20-5:30 Warmup Moto2

5:40-6:00 Warmup MotoGP

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

7:00 Gara Moto3

8:20 Gara Moto2

10:00 Gara MotoGP