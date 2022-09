Volete andare in campeggio con la Porsche? Soluzione pazzesca

La Porsche è una delle supercar più amate al mondo, ed ora c’è anche la soluzione per andare in campeggio. Ecco di cosa si tratta.

Se avete in programma l’acquisto di una Porsche o già ne possedete una ed amate il campeggio, sappiate che siete molto fortunati. Infatti, oggi vi parleremo di una soluzione escogitata dalla casa di Weissach che è davvero curiosa ed innovativa, una curiosità alla quale uno scarso numero di costruttori hanno mai pensato.

Sicuramente, il marchio tedesco di proprietà della Volkaswagen è il primo relativamente al mondo delle supercar che ha inventato una cosa del genere: una tenda che può essere montata direttamente sul tetto dei gioielli prodotti a Stoccarda, che vi lascerà letteralmente senza fiato.

La Porsche ha sempre puntato sulla costruzione di veicoli straordinari, anche se il simbolo di questa casa è sicuramente la 911. Da ciò potreste immaginare che questa tenda sia stata creata specificamente per questo modello, ma in realtà siete in errore. La trovata verrà introdotta su tutta la gamma, per un’esperienza di camping davvero unica.

Porsche, ecco la tenda da montare sulle supercar

La Porsche ha dunque inventato un qualcosa di straordinariamente innovativo, coniugando la classe e la bellezza dei suoi modelli con la voglia di avventura dei suoi clienti. Il campeggio è infatti una tipologia di villeggiatura che richiede spirito di adattamento, decisamente diverso dal trovarsi in un comodo hotel da cui poi spostarsi durante le vostre vacanze.

Adesso, è possibile recarsi in campeggio direttamente con una supercar di questo livello. La tenda è stata progettata e realizzata a Weissach dal reparto Porsche Tequimpent, e può essere montata sulla gamma completa ad eccezione di modelli ancor più esclusivi come la 918 e la 911 Targa e cabrio, quest’ultima, com’è facile immaginare, per la motivazione legata al tetto apribile.

Le dimensioni permettono di accogliere due persone nello stesso momento, visti i suoi 2 metri e 10 di lunghezza e 1,30 di larghezza. Una delle caratteristiche principali è la rigidità che è stata fornita al tetto, mentre per la parte laterale, sia destra che sinistra, si è puntato su un curioso materiale coinbentato, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze proprie del campeggio: la volontà è quella di proteggere gli ospiti dalla pioggia o da altri fattori legati al clima.

Ovviamente, un marchio come quello di Weissach non avrebbe potuto realizzare una comune tenda da campeggio senza alcuni dettagli distintivi: nella parte frontale è prevista la scritta della casa tedesca, e passando alle cose pratiche sono presenti anche due finestre e persino una zanzariera.

I tedeschi hanno pensato davvero a tutto, ed è possibile smontare la tenda per consentire ai proprietari di pulirla in maniera molto comoda. Ovviamente, un qualcosa del genere non può avere un prezzo comune, ed infatti questa tenda viene 4980 euro. Le colorazioni sono due, ed è possibile acquistarla in grigio scuro o chiaro.

Le vetture possono muoversi con la tenda piazzata sul tetto, ma il limite di velocità massimo consentito è di 130 km/ per evitare gravi danni o perdite di materiali. Dunque, si tratta di una vera e propria genialata, di un qualcosa a cui difficilmente una casa produttrice di supercar avrebbe mai realizzato. Per questa speciale tenda ci sono già numerose richieste, ed è chiaro che per ora c’è ancora una disponibilità limitata, anche se a Stoccarda ci stanno già lavorando su.

La Porsche sta cercando di soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti, in un momento di grossa difficoltà per il settore automotive. Allo studio, in questo periodo, ci sono nuovi modelli ibridi ed elettrici, che dovrebbero essere svelati tra poco tempo. Nel frattempo, possiamo goderci questa tenda che è davvero una sorpresa assoluta per il mondo delle auto, un concentrato di tecnologia da far spavento.