Lava una Porsche da 2 milioni di dollari dopo anni: ecco il risultato (VIDEO)

La Porsche rappresenta il sogno di tanti appassionati di automobili, ma va tenuta con cura. Ecco i risultati di un lavaggio dopo 7 anni.

Se pensiamo ad una Supercar non può non venirci in mente un marchio storico come la Porsche, che da decenni regala dei gioielli dal valore inestimabile. La casa di Stoccarda è famosissima in tutto il mondo per le auto sportive ed esteticamente estreme che sforna dalle proprie officine, ma anche per i risultati che ottiene in pista nelle competizioni più difficili del mondo.

Si tratta del costruttore che ha vinto più di tutti alla 24 ore di Le Mans con 19 trionfi, gli ultimi tre arrivati tra il 2015 ed il 2017 con la meravigliosa 919 Hybrid, vettura che ha bastonato una concorrenza fatta da colossi come Toyota ed Audi. A Weissach se la sono cavati alla grande anche in F1, visti i titoli conquistati come fornitrice di motori alla McLaren tra il 1984 ed il 1986, con piloti del calibro di Niki Lauda ed Alain Prost.

La Porsche per eccellenza è ovviamente la 911, ma sono tantissimi i modelli straordinari che la casa tedesca ha messo su strada. Oggi vi parleremo di un’auto unica, vale a dire la 918 Spyder, dal valore di 2 milioni di dollari. Non si tratta di una comune analisi su una vettura che sta per essere svelata, ma l’argomento è ben più particolare. Tratteremo il curioso lavaggio di questo gioiello, un cui esemplare era finito in stato di abbandono.

Porsche, ecco il lavaggio della mitica 918 Spyder

Prima di tutto, occorre introdurre il modello di cui andremo a parlarvi. La Porsche 918 è una vettura che monta un motore situato in posizione centrale, il cui primo concept fu svelato al salone dell’auto di Ginevra nel marzo del lontano 2010, ma si trattava soltanto di una bozza che poi conobbe diverse modifiche.

La versione finale fu lanciata nel 2013 ad Atlanta, e si trattò di una novità assoluta per la casa di Weissach. Fu infatti la prima Porsche ibrida della storia, e la produzione si è conclusa nel 2015. Questo gioiello venne sfruttato dal marchio tedesco per aumentare il proprio prestigio oltreoceano, ed infatti il numero maggiore di vendite avvenne negli Stati Uniti.

La 918 è una vettura a motore centrale, spinta da un V8 termico e da due motori elettrici, che furono divisi uno sull’asse anteriore ed uno su quello posteriore. Questa supercar ha un profondo legame con il mondo delle corse, visto che il V8 descritto in precedenza è una forte evoluzione di quello montato dalla RS Spyder di classe LMP2, vettura che ha vinto due volte la propria classe alla 24 ore di Le Mans, ma anche l’assoluta alla 12 ore di Sebring, battendo le Audi e le Peugeot che facevano parte di una categoria superiore, la LMP1.

La potenza del propulsore endotermico è di 608 cavalli, al quale vanno aggiunti 156 di quello elettrico posteriore ed i 285 di quello anteriore, per un totale di 893 cavalli. Le prestazioni non possono che essere devastanti, con una velocità massima di 345 km/h, un’accelerazione che porta l’auto a coprire da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. La trazione è integrale.

Il canale YouTube “Ammo NYC” ha postato un video in cui viene ritratto l’ormai celebre Larry Kosilla durante il lavaggio di una modello della 918, in particolare, nella versione Spyder. Come potrete vedere nel video postato in basso, l’auto in questione non veniva lavata da ben sette anni, e Larry è riuscito nell’impresa di riportarla totalmente alla luce.

Impressionante il modo in cui viene ripulita ogni zona della vettura, dalla carrozzeria ai cerchioni, sino a passare anche alla zona dove è alloggiato il motore di questo capolavoro delle quattro ruote. Insomma, una vettura del genere merita di essere trattata in una certa maniera, e Larry ha dato fondo a tutte le proprie energie per farla splendere come prima. Godetevi queste immagini che fanno bene al cuore degli appassionati.