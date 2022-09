Porsche, pizzicata in pista la nuova 911 Carrera: è un mostro (VIDEO)

La Porsche sta testando al Nurburgring Nordschleife la nuova 911 Carrera GTS, una belva che vuole sorprendere i fan. Ecco come va.

Uno dei marchi automobilistici più blasonati è sicuramente la Porsche. La casa di Stoccarda, da anni ormai membra del gruppo Volkswagen, ha sempre sfornato delle auto meravigliose, iconiche, sia per quello che riguarda la strada che le corse automobilistiche, nelle quali ha scritto pagine di storia incancellabili.

La casa di Weissach ha vinto per 19 volte la 24 ore di Le Mans, nessun’altra casa automobilistica ha fatto meglio di lei. La cosa più impressionante della storia sportiva di questo costruttore è il fatto di aver sempre vinto in ogni categoria in cui decise di cimentarsi, che si trattasse dell’endurance, del GT o anche della F1.

Non tutti lo ricorderanno, ma la Porsche è stata motorista ufficiale della McLaren negli anni Ottanta, ottenendo tre titoli mondiali piloti e due costruttori. Niki Lauda divenne iridato nel 1984, cedendo poi il passo ad Alain Prost nelle due stagioni successive, prima che i tedeschi abbandonassero il Circus.

In questi periodi si parla tantissimo del ritorno della “Cavallina” nella massima formula, e sino a poco tempo fa pareva tutto fatto per l’acquisto del 50% della Red Bull. Tuttavia, al contrario di Audi che venerdì scorso ha annunciato il proprio ingresso a partire dal 2026, nelle ultime ore sono emerse alcune voci che parlano di qualche ritardo di troppo, motivato dal fatto che il team di Milton Keynes non voglia cedere una fetta così ampia della squadra che porta il proprio nome.

Per tutto ciò c’è ancora tempo, visto che si parla del 2026, mentre il futuro è già arrivato per quello che riguarda l’automotive. Negli ultimi giorni si è tanto parlato delle nuove tecnologie, e la casa di Stoccarda ha addirittura testato un motore termico spinto ad idrogeno, segnale della volontà dei teutonici di non voler puntare tutto solo sull’elettrico. Nella giornata odierna vi parleremo di un altro test in pista, quello di una nuova versione della 911 Carrera.

Porsche, ecco la 911 Carrera GTS 2023 in pista

La Porsche sta testando proprio in questi giorni la nuova 911 Carrera GTS che uscirà nel 2023, che si distingue dalla precedente per un anteriore rivisto. Spinta da un 3.0 bi-turbo Flat 6, avrà a disposizione circa 473 cavalli, con trazione posteriore ed un cambio automatico a ben otto rapporti, ma ci sarà anche la versione manuale per i puristi del racing.

La vettura dovrebbe essere immessa sul mercato a partire dal prossimo gennaio, per cui, per i facoltosi clienti che potranno permettersela, ci sarà da attendere solo qualche mese. Il prezzo mondiale dovrebbe essere compreso tra i 130 mila ed i 146 mila dollari, cosa che dipende anche dalla versione che verrà prescelta dagli acquirenti.

In questi giorni, la Porsche ne sta provando le ultime evoluzioni sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, dove le case automobilistiche mettono sempre alla prova le loro nuove creature per cercare di portarle al limite. Dalle immagini si vede una vettura già molto stabile e che ben si comporta sugli insidiosi saliscendi dell’Inferno Verde, che di certo non è un tracciato agevole da affrontare se l’auto non è messa a punto alla perfezione.

A breve, la casa di Stoccarda darà il via alle vendite anche della 911 GT3 RS, la vettura più potente della gamma, un mostro di tecnologia che è praticamente un’auto da corsa con la quale si può circolare sulle strade di tutti i giorni. Essa possiede infatti un carico aerodinamico di 860 kg ed una velocità massima di quasi 300 km/h, con peso a secco di 1450 kg. Si tratta di una vetture eccezionale, di cui parleremo nei prossimi giorni. Per ora, gustiamoci le immagini della 911 Carrera GTS in pista per gli ultimi test prima del lancio.