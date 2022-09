DeLorean, ecco l’Alpha 5: gioiello elettrico potentissimo (VIDEO)

La DeLorean ha presentato un vero e proprio mostro elettrico, vale a dire la nuovissima Alpha 5. Ecco come va e come è fatta.

Il mondo delle Supercar si sta spostando, man mano, sull’elettrico. La Bugatti ha già comunicato che le prossime vetture di sua produzione abbandoneranno il motore endotermico, con buona pace dei puristi che di certo non vedranno di buon occhio la notizia. Oggi vi parleremo di un gioiello di proporzioni davvero eccezionali, vale a dire la DeLorean Alpha 5.

Si tratta di una vettura elettrica a batteria, in grado di coprire gli 0-100 km/h in circa 2,99 secondi, con velocità massima di 249 km/h. Si tratta di numeri davvero eccezionali considerando che parliamo di tecnologie del tutto nuove, che sin qui in ben pochi hanno utilizzato per costruire questa tipologia di vetture. La DeLorean ha voluto prendersi un rischio producendo questo gioiello, di cui oggi andremo a parlare.

DeLorean, ecco la nuova Alpha 5 elettrica

La DeLorean ha investito sull’elettrico, portando alla luce l’Alpha 5 che sfrutta tale tecnologia. Questo gioiello è stato svelato il 29 maggio di quest’anno, dunque, soltanto pochissimi mesi fa. La caratteristica che spicca è sicuramente l’apertura delle portiere ad ali di gabbiano, di chiara ispirazione Mercedes sulla storica 300 SL ed anche sulla più recente SLS AMG.

Il prezzo è di circa 125 mila dollari, ed all’interno sono stati incorporati tutti i vari controlli in un unico touchscreen. Questa è una caratteristica propria non solo della DeLorean, ma di tutte le Supercar elettriche che abbiamo imparato a scoprire in questi anni. Il pacco batterie ha una capacità di oltre 100 kWh, con un’autonomia stimata dall’EPA di circa 300 miglia, ovvero 483 chilometri.

La coupé elettrica ha un coefficiente di resistenza aerodinamica notevolmente basso di soli 0,23, che comunque non è il migliore del settore poiché la Mercedes ha ottenuto un Cd di 0,20 con la EQS liftback. Per quello che riguarda le misure, esse sono pari a 4.995 millimetri (196,6 pollici) di lunghezza, 2.044 mm (80,4 pollici) di larghezza e 1.370 mm (53,9 pollici) di altezza, ma in questo caso si tratta di una misura relativa a quando le porte ad ali di gabbiano sono chiuse.

Per il momento, si dice che di questa opera d’arte verranno prodotti soltanto 88 modelli, e la maggior parte sono statti già prenotati. La DeLorean ha voluto regalare un piccolo sogno agli appassionati di questa casa, ed i più facoltosi non mancheranno l’occasione per accaparrarsela. Nel frattempo, potete godervi queste immagini nel video che vi abbiamo postato in basso, per iniziare a familiarizzare con un gioiello che può fare scuola.