Valentino Rossi e la battuta su Giulietta: primo “problema” risolto

Tanta emozione a casa di Valentino Rossi per il battesimo di Giulietta, la sua primogenita. Ecco il curioso post pubblicato dal pesarese.

Dal ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP è trascorso quasi un anno, nel corso del quale la sua vita è molto cambiata. Tutto è iniziato con la splendida notizia della nascita di Giulietta, la primogenita del nove volte campione del mondo del Motomondiale e di Francesca Sofia Novello, l’ex ombrellina che da alcuni anni è la compagna della leggenda delle due ruote.

I due annunciarono la dolce attesa con un curioso post pubblicato sui loro profili social, ad agosto dello scorso anno. All’epoca, il #46 giallo più famoso del mondo era alle ultime battute della sua carriera, dal momento che proprio in quei giorni annunciò il proprio ritiro dalle Motomondiale.

Si è trattato di una notizia molto difficile da accettare per i suoi tifosi, sparsi in ogni angolo del mondo, e c’è da dire che la MotoGP ne ha molto risentito. Il crollo più clamoroso ha colpito il Mugello, dove abbiamo assistito ad un Gran Premio d’Italia che sembrava esser stato disputato a porte chiuse.

Infatti, al contrario del passato, non c’era la solita folla pronta a sostenere Valentino Rossi, e la differenza si è vista tutta. Leggermente meglio è andata a Misano, ma parliamo comunque di una drastica riduzione di pubblico rispetto al periodo precedente al Covid-19, ovvero sino alle edizioni del 2019.

Prima o poi, questo momento sarebbe dovuto arrivare, ma il fatto è che tutti i grandi nomi hanno lasciato più o meno nello stesso periodo, causando una sorta di vuoto. Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo hanno detto basta da più di due anni, ed anche i tanti, troppi infortuni di Marc Marquez lo hanno tenuto lontano dalle piste per molto tempo.

Lo spagnolo tornerà in pista domenica ad Aragon, mentre il “Dottore” sarà impegnato a Valencia per il penultimo round stagionale del Fanatec GT World Challenge, dove corre con la splendida Audi R8 LMS #46 gestita dal team WRT. L’obiettivo nel nove volte iridato è quello di chiudere al meglio una stagione che lo ha visto in forte crescendo.

Valentino Rossi, ecco il curioso post sul battesimo

Prima di tornare in pista a Valencia per salire a bordo della sua Audi R8 LMS, il “Dottore” è stato molto impegnato lo scorso fine settimana. Infatti, lui e Francesca Sofia Novello, assieme a tutta la famiglia, hanno festeggiato il battesimo della figlia Giulietta, nata il 4 marzo scorso e che ha ormai oltre sei mesi.

Sabato 10 settembre è andato in scena il lieto evento, avvenuto nel Castello di Granarola, locato nelle Marche, precisamente nella provincia di Pesaro-Urbino. Presente alla cerimonia anche il famoso cantante Cesare Cremonini, che ha da sempre un fantastico rapporto con il nove volte campione del mondo del Motomondiale, ed anche con la sua fidanzata.

Valentino Rossi si è goduto una splendida giornata in famiglia, e sul proprio profilo Facebook ha pubblicato anche un post che ha fatto sorridere. Nei giorni successivi al battesimo, ha caricato otto foto, con una frase a descrizione: “Giulietta era molto contenta di avere risolto il problema del peccato originale“.

Nelle immagini, sono immortalati i momenti più importanti della cerimonia, dal momento in cui la piccola è stata battezzata all’emozione dei due genitori, sino agli scatti con la torta chhe hanno concluso una giornata di festa. Dunque, la leggenda delle due ruote ha messo su famiglia, ed ora in molti attendono soltanto il matrimonio con la Novello.

Di preciso non si sa nulla, e per il momento sembra che ci sarà ancora da attendere. Nel frattempo, il pilota di Tavullia è carichissimo per affrontare il finale di stagione, che lo vedrà impegnato a Valencia e Barcellona, due tappe spagnole su circuiti che conosce molto bene, avendo scritto pagine di storia delle due ruote. Sarà interessante seguire il suo lavoro e verificarne i progressi.