Valentino Rossi, festa grande per la sua Giulietta: tanta emozione (FOTO)

Valentino Rossi e la sua compagna, Francesca Sofia Novello, hanno battezzato la loro piccola Giulietta. Ecco come è andata la festa.

Il 4 marzo scorso, Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta, frutto dell’amore che unisce la ex combrellina e Valentino Rossi. Il “Dottore” è così diventato padre per la prima volta, e c’è da dire che il Dio dei motori gli ha voluto regalare una sorpresa molto particolare, legata proprio alla data di nascita della primogenita.

Il 4 marzo era infatti un venerdì, precisamente quello in cui si sono svolte le prime prove libere del Gran Premio del Qatar di MotoGP, il primo week-end corso dopo l’addio di Valentino Rossi al Circus delle due ruote. Il suo ultimo GP era stato infatti corso lo scorso 14 novembre a Valencia, data da cui è quasi passato già un anno.

Il Motomondiale ha pagato a caro prezzo il ritiro del nove volte campione del mondo, con un crollo delle vendite dei biglietti da far spavento. Le piste che maggiormente ci hanno rimesso sono state Barcellona e, soprattutto, il Mugello, che rispetto al passato ha fatto registrare un vero e proprio crollo.

Per accorgersene, bastava guardare le immagini televisive del Gran Premio d’Italia, vinto dalla Ducati di Pecco Bagnaia, con delle tribune che erano totalmente vuote. Anche a Misano non c’è stata una super risposta da parte del pubblico, anche se, rispetto al Mugello, il risultato è stato migliore.

I successi della casa di Borgo Panigale e la rimonta mondiale sulla Yamaha di Fabio Quartararo non sono abbastanza per convincere il pubblico a riempire gli spalti dopo l’addio del pilota di Tavullia, che ora sta regalando spettacolo nel Fanatec GT World Challenge, in cui gareggia da inizio anno.

Il “Dottore” viene dal miglior risultato stagionale, avendo ottenuto uno splendido quinto posto ad Hockenheim sull’Audi R8 LMS del team WRT, e c’è da dire che rispetto alle prime gare i progressi sono ormai più che evidenti. La 24 ore di Spa-Francorchamps è stata completata in diciassettesima posizione, ma soprattutto non ci sono stati errori e tutto è filato via liscio. L’ex alfiere della Yamaha sta crescendo e ci farà divertire anche nelle auto.

Valentino Rossi, battezzata sua figlia Giulietta

Sabato 10 settembre è stata battezzata Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e di Francesca Sofia Novello. A poco più di sei mesi dalla sua nascita, la primogenita del nove volte campione del mondo del Motomondiale ha ottenuto il suo primo sacramento, ed il tutto è avvenuto nella splendida cornice del Castello di Granarola, nelle Marche, in provincia di Pesaro-Urbino.

Si è trattato di una splendida festa, come si può evincere anche dalle foto pubblicate dalla futura signora Rossi sul suo profilo Instagram. Sono stati infatti preparati palloncini rosa, luci, musica ed anche un bel buffet per rifocillarsi durante i festeggiamenti. A presenziare all’evento c’era anche il cantante Cesare Cremonini, da sempre grande amico di Valentino Rossi e molto affezionato alla coppia. Dunque, una giornata particolare per la leggenda delle due ruote, che entra definitivamente nell’orbita familiare dopo una vita al massimo sulle piste di tutto il mondo.

Il “Dottore” è ora totalmente concentrato su un’esperienza diversa, dal momento che il 2022 rappresenta il primo anno in cui non è costantemente in giro per i vari continenti, con il Fanatec GT World Challenge che si disputa solo in Europa. Ogni tanto, il nove volte iridato si concede qualche breve trasferta sui campi di gara della MotoGP per seguire la sua squadra, non senza soffrire per il fatto di non poter salire in sella e di dover guardare dai monitor o dal bordo della pista i suoi ragazzi.

Il presente ed il futuro di Valentino sono le quattro ruote, il ruolo manageriale ed una splendida famiglia, che man mano si sta componendo prendendo sempre più forma. Il prossimo passo? Ovviamente il matriomonio, anche se per adesso non se ne parla ancora per la coppia in questione.