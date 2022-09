Perde il controllo di una Ford Mustang: l’incidente è drammatico (VIDEO)

Dagli Stati Uniti continuano ad arrivare filmati di una pericolosità sconcertante. Un’altra tragedia è stata sfiorata per dei donut di una Ford Mustang tra la gente.

Negli Stati Uniti è pratica diffusa mettere a repentaglio la vita della gente per delle stupide dimostrazioni pubbliche. Questo non è il set del nuovo film di Fast and Furious, ma una strada pubblica dove decine di persone si erano assiepate per assistere ad uno show di una pericolosità inaudita. Determinati filmati vanno mostrati per scoraggiare le persone ad assistere a certe idiozie. A volte un video su Instagram può fare il botto di view, ma la vita dovrebbe vare di più di qualche like.

Purtroppo il video non è il primo e, molto probabilmente, non sarà l’ultimo. Ogni sera l’appuntamento in diverse città del Nord America avviene fuori ad un parcheggio di un locale o di un centro commerciale. La scena è sempre la stessa. Un fantomatico stuntman prova dei funambolismi che vanno a finire male, soprattutto per gli altri. Se l’aspirante pilota dei poveri, al massimo, finisce per svegliarsi con dei lividi e un conto salato dal meccanico, per chi assiste a questi show il rischio è di rimanere gravemente feriti o proprio stecchiti. Molte volte la scena finisce tra le risate dei protagonisti, ma in questa circostanza si è rischiata una tragedia immane.

La cosa che lascia perplessi è il numero di persone che accorre per questi eventi clandestini. Si tratta di un vero e proprio esercito di giovani che non si rende conto delle conseguenze che possono avere le ravvicinate sgasate di mostri di potenza, come la Ford Mustang. Premesso che ci si può far male anche a bordo di una utilitaria, determinati bolidi non sono facili da amministrare. Per di più di notte, con alcol a fiumi, la possibilità che possano accadere qualcosa è molto alta. La Mustang rimane una delle auto più in voga per i giovani americani. Una vettura che identifica lo spirito ribelle dei cavalli da corsa, il suo design inconfondibile continua a far innamorare le nuove generazioni.

Che botto per la Ford Mustang

La prima Ford Mustang risale al 1964. Quasi 60 anni dopo la muscle car è ancora un punto di riferimento nel settore. Alcuni modelli di Mustang, come la GT, la Mach 1 e le Shelby hanno reso celebre la casa di Detroit. Determinate vetture richiedono una grande precisione di guida e sensibilità sul gas. E’ molto facile commettere un errore con una indomita muscle car, nonostante gli aiuti alla guida delle vetture di oggi. Purtroppo c’è un’età in cui i giovani si sentono invincibili e capaci di qualsiasi cosa. Non c’è altra spiegazione, oltre ad una buona dose di idiozia, per analizzare il comportante di chi fa da birillo al centro della strada e per il gruppo che è assiepato intorno alla Mustang.

L’automobilista al volante dell’auto di culto americana ha iniziato a sgasare con dei 360 tra la gente. La super potenza della muscle car dovrebbe invitare alla prudenza, ma il proprietario del veicolo ha continuato con i donut, come se non ci fosse nessuno nei paraggi. Dopo numerosi giri, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto nella area pubblica. Certe azioni sarebbero da effettuare, qualora si avvertisse la necessità di farle, solo in pista. Vi sono scuole specifiche, con piloti professionisti, che insegnano il drift e altre manovre. Ferrari, colorazione speciale per la Monza SP1: livrea da urlo (FOTO).

Negli Stati Uniti le esibizioni in aeree pubbliche stanno spopolando. La strada non è un pista, determinate manovre andrebbero evitate. Date una occhiata anche al crash di questo bolide nostrano: incidente per una Lamborghini da 200mila euro: è impressionate (VIDEO). Il guidatore al volante della Mustang avrebbe potuto fare una strage, come vedrete nel video in basso. Un piccolo movimento sbagliato sul volante può tramutarsi in uno strike.

In questo caso la Mustang ha preso con la coda una Dodge Challenger nera, parcheggiata a pochi metri. La presenza dell’auto ha evitato conseguenze peggiori per i malcapitati in quel punto. La questione è delicata per quanto concerne la sicurezza e l’ordine pubblico. Non è facile per le forze dell’ordine intervenire per evitare tali esibizioni clandestine. La sempre più crescente dipendenza dai social network e ricerca di visibilità conduce i ragazzi a fare o ad assistere ad azioni irresponsabili. Il filmato pubblicato su Reddit mette a nudo l’immaturità di tutti i soggetti presenti.