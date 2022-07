Incidente per una Lamborghini da 200mila euro: è impressionate (VIDEO)

Sempre più spesso assistiamo ad incidenti che coinvolgono lussuose supercar. L’errore alla guida di questo automobilista a bordo di una Lamborghini Huracan è pazzesco.

Il proprietario di questa magnifica Lamborghini dovrà ancora imparare a guidare perché l’errore commesso non ha alcun senso. I bolidi di Sant’Agata Bolognese sono dei gioielli estremi concepiti per piloti professionisti, ma spesso finiscono nelle mani di giovani figli di papà milionari o persone che non hanno la minima idea di come si guida una potente vettura sportiva. Il video in basso vi lascerà, assolutamente, senza parole. Ormai sulle strade succede di tutto, come potete vedere qui.

L’erede della Gallardo monta un motore con la stessa architettura, un V10 aspirato di 5,2 litri. Il dieci cilindri è montato in posizione posteriore-centrale, proprio alle spalle dei passeggeri ed è fabbricato dalla Volkswagen. Il legame con la casa tedesca è iniziato nel lontano 1998 e ha dato vita ad auto straordinarie. La Huracan conserva il DNA delle vecchie Lambo, combinato ad un design avveniristico. Trazione integrale, cambio a doppia frizione e sette marce per una potenza stratosferica. 639 CV di potenza bruta per prestazioni da brividi. Da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e oltre 325 km/h di velocità massima.

La Lamborghini permette inserimenti in curva strepitosi e con un controllo di stabilità straordinario. Un’auto sempre incollata a terra, a prescindere dal settaggio. La vettura, infatti, consente di scegliere fra diverse impostazioni per una diversa risposta del motore, del cambio, dello sterzo, delle sospensioni e degli aiuti elettronici. Una vettura spaziale in ogni minimo dettaglio. Non solo performance, ma anche sportività ricercata nell’abitacolo. Materiali pregiati e rivestimenti unici. Un piacere estremo che meriterebbe un trattamento degno della storia del marchio.

L’incidente clamoroso della Lamborghini

Il crash ha una dinamica, davvero, anomala. Come osserverete dal video in basso la supercar di Sant’Agata Bolognese si ferma allo stop. In lontananza arriva una Peugeot 206 grigia e, incredibilmente, proprio quando sta transitando l’auto francese, il guidatore al volante della Lamborghini Huracan accelera e la prende in pieno nella fiancata. Uno scenario a dir poco assurdo. Il rumore sinistro della toccata è inquietante e fa, veramente, piangere il cuore di noi appassionati. Date una occhiata a questa McLaren, schianto terribile per una 720S: l’incredibile video dell’incidente.

Il sound di sottofondo fa immaginare che l’auto sportiva italiana provenisse da qualche raduno. Non vi sarebbe nulla di complicato, in teoria per il guidatore, tranne aspettare la strada libera per mettersi in carreggiata. Le riprese certificano un movimento improvviso del facoltoso proprietario della Lamborghini che mette il piede sul gas al momento sbagliato. Il muso del “toro” finisce per scornare la 206 che non si aspettava di ricevere un colpo sulla fiancata. Il guidatore non si è proprio reso conto della vettura perché distratto o c’è dell’altro? Sarebbe un comportamento assolutamente folle, a prescindere dalla vettura, se non avesse visto l’arrivo dell’utilitaria francese.

Probabilmente non si era reso conto, inizialmente, di avere innestata la prima. Forse voleva sgasare un po’ davanti alla persona che filmava. La scena è stata, infatti, ripresa da un passante che vedendo arrivare la Lamborghini ha acceso la videocamera del telefono per immortalare l’accelerazione dell’auto. Invece, a sorpresa il videomaker si è ritrovato a filmare una scena divenuta virale sui social. Non si capisce come prosegue la scena perché il video finisce con l’accostamento al marciapiede della Huracan. Il guidatore ha accostato, probabilmente, per valutare i danno che ha creato e chiarirsi con il proprietario della Peugeot.