MotoGP, il team WithU RNF ufficializza i piloti del 2023: ecco chi sono

Il team WithU RNF ha comunicato i nomi dei piloti che saliranno sulle due Aprilia a disposizione nel campionato MotoGP 2023.

La griglia della MotoGP si sta sempre più definendo ormai. In queste ore è arrivato prima l’annuncio di Joan Mir come futuro compagno di Marc Marquez nella squadra ufficiale Honda, poi anche quello inerente i prossimi piloti del team WithU RNF.

Dal 2023 la struttura di Razlan Razali non sarà più con Yamaha, bensì con Aprilia. Ha scelto Miguel Oliveira e Raul Fernandez per questa nuova avventura. Entrambi arrivano dalla KTM e hanno grandi motivazioni. Vogliono riscattare una stagione MotoGP 2022 che non li sta affatto soddisfacendo.

Il portoghese ha vinto la gara bagnata in Indonesia, ma per il resto ha avuto più bassi che alti. Il giovane spagnolo, invece, è al debutto nella categoria e sta faticando più di quanto si aspettasse. Solo 5 i punti conquistati finora, pochissimi.

MotoGP, Oliveira e Fernandez nel team WithU RNF Aprilia

Aprilia dal 2023 avrà quattro RS-GP in pista e poter disporre di un team satellite sarà utile per lo sviluppo della moto. Si tratta di un altro passo importante per la crescita della casa di Noale in MotoGP. In questi due anni i miglioramenti sono stati notevoli e l’accordo con WithU RNF Racing è un altro tassello utile.

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, è molto contento delle firme di Oliveira e Fernandez: “Il nostro progetto con il Team RNF sta prendendo forma nel modo in cui lo abbiamo concepito fin dall’inizio. Siamo riusciti ad assicurarci due talenti straordinari, due piloti che stimo molto sia dal punto di vista umano che per le loro capacità tecniche. Dovremo essere bravi a offrire a entrambi un pacchetto tecnico che consentirà loro di esibirsi al massimo delle loro potenzialità”.

Ovviamente la soddisfazione è tanta pure per Razali, che vuole archiviare gli ultimi difficili anni con Yamaha e abbracciare finalmente il nuovo progetto con il marchio veneto: “Siamo estremamente entusiasti di accogliere Miguel Oliveira e Raúl Fernandez. insieme ad Aprilia avevamo le idee molto chiare sui piloti che volevamo. Sia noi che Aprilia crediamo nel talento di entrambi i piloti, quindi non vediamo l’ora che corrano per noi la prossima stagione!”.

KTM ha dato il via libera affinché i due rider possano salire sulla RS-GP nel test che si svolgerà a Valencia dopo l’ultima gara del campionato. Sarà interessante vedere il loro impatto sulla moto di Noale.