F1, Charles Leclerc al settimo cielo: scenario inimmaginabile

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, avrà una straordinaria chance nel Gran Premio d’Italia. Per ora tutto sembra andare a suo favore.

Per chi fosse scaramantico, qualche scongiuro è d’obbligo, ma il weekend brianzolo è iniziato come meglio non avrebbe potuto per l’asso della Ferrari. Il giovane pilota, cresciuto nella FDA, potrà lottare per la pole position, dovendo tenere a bada solo il giovane George Russell. Una serie incredibile di penalità, infatti, permetterà al monegasco di partire senza alcun tipo di pressioni dei principali competitor. Alla vigilia il pronostico era tutt’altro che favorevole, ma c’è una speranza concreta per il ventiquattrenne.

Sergio Perez, mr. 103 pole position Lewis Hamilton e il compagno di squadra, Carlos Sainz, saranno costretti a partire dalle retrovie per sostituzione di PU. La novità sul messicano è stata confermata anche da AMuS. Inoltre, il campione del mondo in carica dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia per sostituzione dell’ICE. Un vantaggio non da poco, considerato l’imbuto della prima variante. La pista brianzola non hai mai detto bene a Max Verstappen: il figlio d’arte di Jos non è mai salito sul podio del Gran Premio d’Italia e può vantare come miglior piazzamento in carriera solo un quinto posto. Una piccola iniezione di fiducia extra per Charles che, invece, ha già vinto su questo tracciato nel 2019, al suo primo anno a Maranello.

Leclerc, quindi, ha la grande chance di marcare la pole position e iniziare a dettare il suo ritmo, senza la pressione delle Red Bull Racing. Almeno nelle prime fasi di gare Charles proverà a scappare via, sperando in una partenza pulita. Da considerare anche il fatto Alonso, sempre pronto ad approfittare di un passo falso dei big. Lo spagnolo rimane ancora uno dei migliori sul giro secco, oltre che in partenza. Per il resto non dovrebbero esserci particolari insidie. Il Tempio della velocità potrebbe aiutare i top driver a rimontare, ma non così velocemente come abbiamo visto fare a Max in Belgio. Di sicuro l’olandese riamane il favorito perché la RB18 dovrebbe dare il massimo sul tracciato italiano, ma la Ferrari ha pronta una contromossa.

Ferrari, speranza Charles Leclerc

La Rossa pare aver compreso l’origine dei problemi avuto dal Paul Ricard in avanti. Il fondo montato in Francia, infatti, non ha dato gli esiti sperati. La F1 – 75 è regredita e in molti credevano a causa, principalmente, dell’introduzione della direttiva anti porpoising. La vettura era apparsa nervosa e difficile da tenere in pista, ma pian piano le cose sono anche peggiorate tra mancanza di passo e problemi strategici. Charles nelle ultime 12 gare ha colto tre podi, vincendo solo al Red Bull Ring. Troppo poche per un pilota che avrebbe voluto lottare, sino all’ultima tappa, per la conquista del titolo iridato. Ferrari, soluzione estrema per Monza: come reagirà la Red Bull? (FOTO).

F1, Verstappen cuore d’oro: commuove una leggenda del passato. Dopo aver concluso al primo posto nelle prime prove libere, Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto nel secondo turno, alle spalle di Sainz e Max. Verstappen ha sfoderato un passo pazzesco, ma il monegasco su gomma soft ha tenuto il passo, nel giro veloce, esattamente come Carlos Sainz. La Ferrari sembra andare, davvero, bene nelle FP1 e nelle FP2 con entrambi i piloti. Al termine della seconda sessione di prove, ai media Ferrari, Charles Leclerc ha dichiarato: “Il feeling con la vettura è buono. Non siamo ancora completamente soddisfatti per quanto riguarda il bilanciamento, ma abbiamo provato diverse soluzioni e direi che sappiamo in quale direzione andare. Il nostro passo sembra anche meglio di quello da qualifica e quindi se riusciremo a mettere tutto insieme credo che possiamo contare su un buon potenziale per portare a casa un risultato importante in questo weekend“.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha aggiunto: “Sono contento delle prime sensazioni che ho avuto dalla macchina. Pensavamo di avere più problemi dopo quanto accaduto a Spa, perché le caratteristiche della pista sono simili. Invece, devo dire che mi sono trovato bene alla guida, specialmente sul passo gara. Per domani ho la possibilità di giocarmi la pole e non guardo tanto a chi avrà le penalità. Tuttavia, l’obiettivo sarà essere veloci soprattutto in gara per massimizzare il risultato. Per fare questo dobbiamo un po’ mettere insieme le cose sul bilancio della macchina, ma sono soddisfatto“.