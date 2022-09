Centenario di Monza: FIAT premiata, ecco il clamoroso motivo

La FIAT porta a casa un prestigioso premio che arriva in concomitanza dei festeggiamenti per il centenario del GP di Monza.

Centenario del Gp di Monza, un secolo esatto di emozioni, velocità e campioni del motorsport che si sono alternati tra le curve del circuito brianzolo. Un tempio dell’automobilismo, entrato di diritto nella leggenda e nei cuori di milioni di appassionati sparsi per il mondo. Oltre che un orgoglio, ed una storia, rigorosamente italiani.

Tante le cerimonie previste prima di quello che, questa domenica, sarà l’ottantesimo Gran Premio d’Italia, e all’interno di queste non mancheranno i premi, alcuni anche dal tipico sapore di amarcord. A proposito infatti di tradizione italiana legata al mondo dell’auto, verrà consegnato un premio speciale a FIAT, un riconoscimento che rievoca la prima storica vittoria, esattamente 100 anni, ottenuta nel Gp di Monza proprio dal brand torinese.

Il 10 settembre 1922 una FIAT 804 davanti a tutti

Il 10 settembre 1922, la mitica FIAT 804 a 6 cilindri guidata da Pietro Bordono si aggiudicò il primo Gran Premio. Dotata di un motore 2.0 a sei cilindri in linea da 95 CV, abbinato a un cambio manuale a quattro marce, la FIAT 804 poteva sfiorare i 170 km/h ed era molto difficile da guidare a causa del peso contenuto entro i 650 kg. Bordino riuscì tuttavia a domare la potenza di questo bolide, che per la gara era stata oltretutto portata a 112 CV, aggiudicandosi un netto successo sugli altri concorrenti.

1 of 2

Per ricordare questa storica prima vittoria, Pietro Maria Meda, Vice Presidente di ACI Milano e Presidente di EICMA, consegnerà una targa commemorativa ai rappresentanti del comparto Heritage del brand FIAT. Per l’occasione è stato inoltre emesso da Poste Italiane un francobollo che riproduce un’opera del disegnatore inglese Michael Turner, raffigurante una fase della gara, con in primo piano la FIAT 804 che sfreccia sul rettilineo fiancheggiato dalle tribune.

Monza: oltre 300.000 persone per il Centenario del GP

L’Autodromo di Monza è il terzo circuito più antico al mondo ancora in uso, nonché il primo in Europa, e per festeggiare questa ricorrenza è previsto un nutritissimo programma di eventi che attirerà oltre 300.000 visitatori per tutto il weekend: inoltre il Comune di Monza promuove una serie di manifestazioni a carattere storico tra cui spicca la celebrazione dei marchi, auto e moto, che hanno partecipato al primo Gran Premio disputato sul circuito di Monza, proprio cento anni fa. Quando, per l’appunto, tra le quattro ruote l’onore di conquistare il gradino più alto del podio toccò proprio a FIAT, con la 804 6 cilindri guidata da Pietro Bordino.