F1, GP Italia 2022: Orari diretta TV e streaming su SKY e TV8

F1 GP Italia 2022: le informazioni sugli orari per seguire in diretta tv o streaming il weekend sul tracciato di Monza. Il tempio della velocità vi aspetta.

I tifosi sono pronti ad invadere uno dei circuiti più iconici del calendario di Formula 1. Quest’anno la gara avrà un sapore ancora più speciale. L’autodromo brianzolo è stato inaugurato il 3 settembre del 1922 dopo appena 100 giorni di lavori. 3.500 operai completarono l’opera in tempi record per la disputa del Gran Premio motociclistico delle Nazioni e del Gran Premio automobilistico d’Italia. Un secolo di storia e di imprese sportive uniche che hanno esaltato, in tante edizioni, le gesta dei piloti della Scuderia Ferrari.

Per la Rossa non è un buon momento. La squadra italiana è incalzata in classifica costruttori dalla Mercedes. La Red Bull Racing, nella graduatoria dei team, presenta un vantaggio di 135 punti sulla Scuderia, essendo già a quota 511 punti, davanti appunto alla Rossa a 376. La Mercedes, invece, è a 346, a -30 punti dalla Ferrari. Nella graduatoria dei driver comanda sempre Verstappen a quota 310, dopo la decima vittoria stagionale a Zandvoort, davanti a Charles Leclerc e Sergio Perez, entrambi a 201 punti. I due alfieri di Ferrari e Red Bull Racing sono incalzati da George Russell su Mercedes, a quota 188 punti.

La tappa brianzola sarà fondamentale per la Scuderia. Il morale è sotto la scocca dopo gli ultimi risultati. Budapest, Spa e Zandvoort hanno dato la mazzata finale alle ambizioni di Leclerc. Il monegasco è finito in un vortice e il suo volto, nonostante il terzo posto in Olanda, sul podio esprimeva un malessere enorme. E’ andata peggio a Carlos Sainz che, a causa di un clamoroso errore al pit stop, è stato costretto ad inseguire gli avversarsi per tutta la corsa, per poi concludere all’ottavo posto, a causa anche di una penalità di cinque secondi per unsafe release. A precederlo Sergio Perez con la Red Bull Racing, Fernando Alonso con la Alpine e Lando Norris con la McLaren. Carlos Sainz, la Ferrari non c’è più: lo spagnolo si lamenta.

F1, Monza ultima spiaggia per la Ferrari

Il tracciato è tra i più veloci del calendario. La Rossa ha già fatto vedere, in passato, di accusare un certo gap nel confronto diretto con la Red Bull Racing su piste simili. Naturalmente l’obiettivo è dare il massimo e provare a dare una soddisfazione ai tifosi della Ferrari. Dopo la prova opaca di Zandvoort, il team principal Mattia Binotto ha dichiarato: “Oggi è stato un bellissimo spettacolo in tribuna. Siamo contentissimi di tornare in una Monza piena, in cui sono stati venduti tutti i biglietti ed aggiunte delle tribune. Sappiamo che c’è il peso della responsabilità davanti ai nostri tifosi. Ce la metteremo tutta. La macchina nel 2023? Non è preoccupante, la vettura sta seguendo il suo sviluppo, quello che vediamo oggi ci aiuterà a correggere il tiro in futuro. La macchina sta crescendo. Sainz dal fondo a Monza? Ci sono stati problemi di affidabilità su molte vetture, non solo quelle con motore Ferrari. Da qui alla fine credo ci toccherà cambiare motorizzazione, magari prendendo cinque posizioni e non partendo dal fondo. Quando lo dobbiamo ancora decidere”.

In Olanda l’ingegnere di Losanna ha specificato che la squadra italiana dovrà guardarsi dagli attacchi della Mercedes. Lo scorso anno, a sorpresa, vinse Daniel Ricciardo sulla McLaren, precedendo Lando Norris. La gara fu caratterizzata dal contatto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due contendenti alla corona iridata furono costretti a ritirarsi. L’episodio alla prima variante segnò uno dei momenti più accesi della rivalità tra i due rivali. La pole position la marcò il nativo di Hasselt. Nel 2020 il giro più veloce in qualifica lo fece registrare Lewis Hamilton, ma fu un’altra gara anomala, conclusasi con il primo successo in carriera di Pierre Gasly. Per risalire all’ultima vittoria della Scuderia, occorre ritornare all’8 settembre 2019. Charles Leclerc, con tanto cuore e una SF90 velocissima, riuscì a resistere agli attacchi delle due Mercedes. Per il monegasco si trattò del secondo successo in carriera, a soli 7 giorni dal trionfo di Spa Francorchamps.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Italia SKY

Venerdì 9 settembre



Prove libere 1

Ore 14:00 su SKY Sport F1

Prove libere 2



Ore 17:00 su SKY Sport F1

Sabato 10 settembre



Prove libere 3



Ore 13:00 su SKY Sport F1

Qualifiche



Ore 16:00 su SKY Sport F1

Domenica 11 settembre



Gara

Ore 15:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Italia TV8

Sabato 10 settembre



Qualifiche



Ore 16:00 (live)

Domenica 11 settembre



Gara

Ore 15:00 (live)