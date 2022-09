Verstappen è insaziabile: sentite cosa ha in testa per domenica

Max Verstappen ha concluso al secondo posto le prove libere del Gran Premio d’Italia. Ecco il suo commento alla fine della prima giornata.

A Monza si è concluso il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Italia. La notizia, che vi avevamo anticipato in questi giorni, è stata confermata proprio nella mattinata odierna: Max Verstappen subirà 5 posizioni di penalità in griglia per aver deliberato un nuovo motore termico (l’ICE, ovvero quello a combustione interna), ma ciò comunque non lo esclude affatto dalla lotta per la vittoria.

Il campione del mondo, tuttavia, è stato molto meno dominante rispetto a Spa-Francorchamps, ed è sicuro che ci aspetta una splendida lotta per la pole position. Infatti, il figlio di Jos dovrà comunque cercare di partre dalla prima posizione per scattare, al massimo, dalla sesta posizione, in modo da dover superare meno vetture possibile.

Dopo aver condotto la prima sessione di libere, Verstappen si è dovuto accodare alla Ferrari di Carlos Sainz, che con un treno di gomme Soft ha girato in 1’21”644, precedendo l’olandese di 143 millesimi. Charles Leclerc è terzo a 50 millesimi dall’iridato, che è comunque il favorito per portare a casa il miglior tempo in qualifica.

Tra Red Bull e Ferrari, com’era facilmente pronosticabile, ci sono degli assetti aerodinamici davvero opposti. La RB18 è abbastanza carica, dal momento che questa monoposto, grazie ad un corpo vettura particolarmente efficiente, genera delle velocità di punta molto elevate. Dunque, il team di Milton Keynes ha deciso di preservare il settore centrale, in modo anche da gestire al meglio le gomme, pur mantenendo delle top speed assolutamente di alto livello.

La Ferrari è invece scarichissima, ed infatti sono arrivate delle velocità di punta al livello della Red Bull, cosa mai vista sin qui quest’anno. La Rossa è stata davanti sul giro secco, ma sul passo gara Super Max è stato imprendibile sin dalla mattinata. Tuttavia, vista la penalità ed una superiorità non marcata come quella del Belgio, la gara potrebbe regalare diverse sorprese, con l’orange chiamato alla rincorsa.

Verstappen, ecco le sue parole al termine delle libere

Max Verstappen sa che la rimonta non sarà troppo semplice, anche perché a Monza è più complicato passare rispetto a Spa-Francorchamps. Il campione del mondo punterà alla pole position per poi riuscire a partire dalla terza fila, e tra le cose positive per lui ci sarà l’assenza di Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Sergio Perez, i quali verranno penalizzati ma partiranno tutti dal fondo.

Gli unici rivali del suo livello, o quantomeno coloro che si avvicinano maggiormente, saranno Charles Leclerc e George Russell, che a meno disastri dovranno dividersi la prima fila. La Ferrari, con delle buone velocità di punta, potrebbe anche sperare di resistere alla rincorsa di Verstappen, con il monegasco che ha evidenziato un buon ritmo gara, superiore a quello delle Mercedes.

Super Max ha raccontato le proprie sensazioni al termine delle prove libere, affermando: “Il nostro passo gara è sembrato davvero buono, e questo è davvero positivo pensando alla domenica. La Ferrari è stata competitiva, ma personalmente non sono preoccupato. A Monza non siamo superiori come a Spa-Francorchamps, ma se saremo forti almeno la metà rispetto a quella pista, avremo delle ottime possibilità di rimonta“.

Ciò che impressiona del campione del mondo è la tranquillità che le vittorie gli hanno dato. Nonostante la retrocessione in griglia, il figlio di Jos resta il grande favorito, anche alla luce delle sue parole e del long run che ha messo in mostra. La Ferrari è stata competitiva, ma è bene ricordare quanto accadde nelle libere in Olanda.

Le due Red Bull restarono molto attardate, ma Super Max entrò in azione al sabato facendo segnare la pole position e dominando la corsa di domenica. Dunque, l’olandese è un serio pretendente alla vittoria, con Leclerc che dovrà guardarsi bene le spalle e cercare di andare in fuga sin dalle battute iniziali.