F1, Verstappen non ci sta: la sua risposta ad Hamilton è clamorosa

Max Verstappen e Lewis Hamilton ci hanno regalato una stagione di F1 da brividi lo scorso anno. Ora, invece, i due si sfidano a parole.

Il mondiale di F1 è entrato nella settimana del Gran Premio d’Italia, quello più atteso da noi italiani e molto amato anche dai piloti. In base a quello che abbiamo visto in questa stagione, è lecito attendersi un dominio delle due Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez pronti a sfruttare al massimo la grande potenza della power unit Honda e, soprattutto, l’efficienza aerodinamica mostruosa della loro RB18.

Il team di Milton Keynes sta veleggiando verso i titoli mondiali piloti e costruttori, e dal Belgio ha nettamente superato la Ferrari anche in termini di performance. Prima di quella gara, le due monoposto si equivalevano, con la Rossa che forse aveva qualcosa in più su alcune piste, ma con Verstappen pronto a metterci una pezza grazie alle sue strabilianti doti di guida.

Fino a quel punto, la differenza l’ha fatta la sua capacità di non commettere errori (mentre Charles Leclerc, qualcosa, lo ha sbagliato), ma soprattutto le follie del muretto box della Ferrari ed i problemi di affidabilità. Tutto ciò ha permesso a Super Max di passeggiare, chiudendo questa prima stagione delle F1 ad effetto suolo già ben prima della pausa estiva.

In seguito, come accade quasi sempre, la Ferrari è totalmente crollata a partire dall’inizio della fase finale del campionato, per colpa anche della TD39 che ha ribadito il potere politico inesistente del Cavallino, che ora dovrà fare attenzione alla resuscitata Mercedes per difendere la seconda posizione tra i costruttori.

Tra il Cavallino ed il team di Brackley ci sono soli 30 punti, mentre George Russell è ad appena 13 lunghezze dal secondo posto tra i piloti di Leclerc e Sergio Perez, che si ritrovano appaiati in classifica. Davvero incredibile pensarci considerando dove fosse partita la Mercedes, che come d’incanto ha risolto quasi tutti i suoi guai. Nelle ultime ore, abbiamo assisto anche ad un interessante botta e risposta tra Lewis Hamilton e Verstappen, che ora andremo ad analizzare.

F1, Max Verstappen risponde a Lewis Hamilton

In F1, si sa, ci vuole la macchina per vincere. Il pilota può ancora fare la differenza e questo si è visto tante volte in questa stagione, ma è chiaro che se non si ha a disposizione il mezzo tecnico per stare davanti, il talento non può bastare. In queste ultime ore, c’è stato un piccolo battibecco a distanza tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, causato dalle parole del britannico rilasciate ad inizio week-end.

La Red Bull, come detto, dal Belgio ha fatto un passo in avanti impressionante, ed Hamilton è stato interpellato sulla rimonta del suo ex rivale, con un giornalista che gli ha chiesto se fosse stato sorpreso dal suo ritmo: “Se sono rimasto stupito da Max? No, assolutamente, sono sorpreso da Newey e dal lavoro che ha fatto su questa macchina“.

Il sette volte campione del mondo di F1 ha snobbato così lo sfidante per il titolo dello scorso anno, e c’è da dire che le sue parole non sono state molto corrette. Così come Hamilton, anche Verstappen è un talento incredibile, che è destinato a scrivere pagine di storia di questo sport. In due anni, il figlio di Jos ha ottenuto due pole position e due vittorie a Zandvoort, senza mai sentire la pressione di correre davanti al suo pubblico.

In un’intervista riportata da “RacingNews365“, il campione del mondo in carica ha risposto alle parole di Hamilton: “Ovviamente, è giusto che io ringrazi la squadra per il lavoro che hanno fatto sulla macchina. Ed è proprio in questo modo che Lewis ha vinto tutto ciò che ha vinto in questi anni, la macchina è fondamentale, ma quando un pilota è eccezionale è in grado di fare la differenza sui compagni di squadra e sugli altri“.