Alfa Romeo, arriva una nuova Giulia GTAm? Ecco come sarà (VIDEO)

L’Alfa Romeo pensa a vari modelli per i prossimi anni, e c’è già chi ha pensato a come potrebbe essere una nuova Giulia GTAm.

Tanta voglia di futuro in casa Alfa Romeo, casa nella quale si punta a rinnovare la gamma in maniera importante. Per quanto riguarda il motorsport, il marchio di Arese andrà, con ogni probabilità, a lasciare la F1 alla fine del 2025, in quanto l’Audi fornirà i motori alla Sauber, squadra di cui oggi l’Alfa è sponsor, grazie anche alla fornitura di power unit della Ferrari.

Tuttavia, sul fronte automotive, per il costruttore del Biscione si preannunciano anni molto interessanti, con la prima full electric che arriverà tra pochi mesi. Infatti, per il 2024 si parla di una Giulia totalmente elettrica, che andrà a seguire i piani del gruppo Stellantis, di cui l’Alfa Romeo fa parte da tanti anni.

Stellantis si è prefissato l’obiettivo di elettrificare tutti i marchi sotto al proprio controllo a partire dal 2027, in vista dell’obbligo di eliminare i motori endotermici imposto dall’Europa che colpirà l’automotive nel 2035. Che piaccia o meno, il futuro vedrà l’eliminazione del motore a combustione, anche se c’è chi pensa che una deriva simile possa essere evitata.

La Porsche sta infatti testando un motore termico che sia spinto ad idrogeno, e lo ha già provato in pista negli ultimi giorni al Nurburgring Nordschleife. La ricerca e lo sviluppo ha sempre contraddistinto il mondo delle quattro ruote, ma c’è da dire che l’elettrico non è mai piaciuto agli appassionati, che non riescono ad accettare un cambiamento così importante.

Tornando all’Alfa, lo scorso anno è stato immesso sul mercato il primo modello ibrido, vale a dire la Tonale, seguita anche dal restyling della Stelvio. In pochi anni, il marchio del Biscione si è dovuto riconvertire a delle tecnologie che in passato non aveva mai sperimentato, così come ha dovuto fare anche la Lamborghini.

La stessa sorte ha colpito anche la Bugatti, che ha annunciato che prossimamente produrrà soltanto supercar elettriche, un colpo al cuore per i fan della casa francese, da sempre abituati ad un sound da brivido ed a prestazioni impressionanti. I cambiamenti, ormai, sembrano essere difficilmente convertibili in un qualcosa che possa andare incontro alle esigenze dei veri puristi, che dovranno abituarsi in fretta.

Alfa Romeo, ecco come sarà la nuova Giulia GTAm

Come dicevamo, l’Alfa Romeo punta ad un gran restyling della sua gamma, in attesa che nel 2024 arrivi la Giulia EV, vale a dire la prima vettura della casa di Arese che sfrutti totalmente l’elettrico, salutando il motore a combustione. Oggi vi parliamo, invece, di un modello che potrebbe davvero far sognare i fan di questo costruttore, viste le splendide linee che sono state immaginate da un famoso autore di render.

Stiamo parlando di Tommaso D’Amico, che sul suo canale YouTube ha proposto un concept della Giulia GTAm, prefissando l’uscita per il 2024. Secondo le indiscrezioni, si parla di una vettura che verrà equipaggiata da un motore 2.0 Turbo benzina, in grado di scatenare qualcosa come 280 cavalli.

La potenza e le prestazioni saranno sicuramente eccezionali, mentre pare chiaro che quest’auto non sarà elettrica. Potrebbe essere l’ultima Giulia a motore endotermico, ma tutto è ancora in divenire e sull’uscita di questo modello non ci sono ancora delle notizie ufficiali. C’è da dire che vederla disponibile sul mercato potrebbe essere un vero e proprio toccasana per gli appassionati del Biscione, che ora vedranno anche la presentazione di un Suv elettrico attesa per i prossimi mesi.

Da quanto si apprende, non dovrebbe trattarsi di una nuova Stelvio, il cui restyling è previsto per il 2023, ma di un modello del tutto nuovo che non avrà a disposizione il propulsore a combustione. C’è da attendersi che di novità ne bolliranno molte in pentola in questi anni, con un occhio ad un futuro più green e non solo.