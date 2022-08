Mercedes, beccata in pista la nuova CLE Coupé: è estrema (VIDEO)

La Mercedes è in pista al Nurburgring Nordschleife per testare la nuova CLE Coupé, che rimpiazzerà le Classi C ed E Coupé in futuro.

In casa Mercedes è attesa una vera e propria rivoluzione. Infatti, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, verrà immessa sul mercato la prima CLE di sempre, in versione Coupè, che andrà a rimpiazzare sia la Classe C che la E Coupé. Di questo modello si parlava da diverso tempo, ma ora sono arrivate le prime conferme ufficiali direttamente dalla pista.

Infatti, il canale YouTube “CarSpyMedia“, ha diffuso un video nel quale è protagonista proprio questa vettura, che ha girato per alcuni test negli scorsi giorni sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, dove le case, in particolare quelle tedesche, provano sempre i loro nuovi modelli.

Il motivo di questa scelta è molto semplice, dal momento che si tratta di un tracciato estremo, che con i suoi saliscendi, cambi di direzione e clima molto estremo può provocare qualsiasi reazione sulla vettura, facendone emergere vizi e virtù. La nuova Mercedes di cui vi parleremo oggi si preannuncia essere un vero e proprio capolavoro.

Mercedes, ecco la nuova CLE Coupé

Come vi dicevamo, la Mercedes CLE Coupé è venuta alla luce sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, anche se ancora è difficile parlare dei dettagli in maniera specifica. Infatti, come sempre accade con delle vetture che stanno effettuando le prime prove su strada, si tratta di un’auto in livrea camouflage, vale a dire bianco-nera per nascondere i dettagli alle case concorrenti.

I fari anteriori ricordano quelli della Classe C, mentre al posteriore, stando a ciò che si può intraprendere dalle immagini, potrebbero essere di concezione totalmente nuova rispetto al passato. Il frontale vede protagonista un lungo cofano, in pieno stile delle auto Coupé, e da quanto si apprende, la nuova CLE andrà a riprendere molto dalla C per quello che riguarda l’abitacolo e le varie strumentazioni.

La CLE Coupé verrà realizzata sulla piattaforma MRA-2, dando vita ad un powertrain ibrido che scatenerà delle potenze complessive elevatissime. Ci sarà un ibrido plug-in con un 2.0 turbo ed una parte elettrica che porterà il tutto a circa 680 cavalli e 750 Nm di coppia. Si parla anche di una presentazione che arriverà a breve e di un lancio atteso per i primi mesi del 2023, massimo metà del prossimo anno, e poco dopo arriverà anche una versione AMG.

Questo mezzo si preannuncia davvero estremo, così come si può capire anche dal video postato in basso, nel quale un tester della Mercedes la porta in pista sul tracciato tedesco. La casa della Stella a tre punte è pronta per continuare a stupire, investendo sempre di più sui powertrain ibridi e sull’elettrico.

Al momento, per quanto riguarda l’auto di cui vi abbiamo parlato oggi, non ci sono voci riguardo una versione totalmente elettrificata, che al limite potrebbe arrivare più avanti. C’è da dire che il sound che potrete ascoltare dalle riprese del video è davvero eccezionale, e sarebbe un peccato vederlo scomparire in funzione dell’arrivo dell’elettrico.

In una stagione difficile in F1, la casa tedesca cerca comunque di rifarsi sull’automotive, dove mette in pratica tutto ciò che ha imparato sull’ibrido nella massima formula. I teutonici sono stati in grado di dominare nel Circus proprio grazie ad una perfetta interpretazione dei regolamenti sulla power unit, che nessun’altro era stato in grado di leggere in questa maniera.

Lewis Hamilton e George Russell si augurano ora di poter lottare per la vittoria, visto che è stato fatto un lungo lavoro per migliorare la situazione dopo il pessimo inizio di stagione. Il team di Brackley ha tutte le carte in regola per tornare competitivo, anche se la concorrenza è molto forte ed agguerrita. Per ora, gustatevi le immagini della CLE Coupé, nella certezza che la casa di Stoccarda non deluderà neanche questa volta i suoi appassionati più stretti.