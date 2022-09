F1, Mick Schumacher gelato anche da Red Bull: è tutto finito?

Mick Schumacher è in una situazione complicata, e rischia di perdere il posto in F1. L’opzione AlphaTauri sembra ormai decaduta.

La F1 potrebbe perdere Mick Schumacher nel 2023. Il tedesco sta vivendo un momento complicato, sia da un punto di vista sportivo che del mercato, vista la crisi della Haas ed il contratto che, al 99%, non gli verrà rinnovato. Da qualche giorno si parla del fatto che il tedesco uscirà dalla Ferrari Driver Academy alla fine di questa stagione, e sembra che il figlio del Kaiser di Kerpen possa restare davvero con il “cero in mano”.

Infatti, l’opzione più plausibile prima della pausa estiva sembrava essere il suo passaggio in Aston Martin, approfittando del ritiro del suo amico Sebastian Vettel. A soli tre giorni dall’annuncio dell’addio alla F1 del quattro volte campione del mondo, è arrivata una vera e propria mazzata per le ambizioni di Mick. A sorpresa, la squadra di Lawrence Stroll ha infatti annunciato l’approdo di Fernando Alonso, che sostituirà il suo vecchio rivale affiancando il canadese.

Dunque, per Schumacher si sono poi aperte le porte dell’Alpine, visto il sedile lasciato libero da Alonso, ma anche quella opportunità sembra essere ormai impossibile. Infatti, a Monza è atteso l’annuncio di Pierre Gasly come nuovo compagno di squadra di Esteban Ocon, il quale aveva chiaramente detto poche ore fa di volere Mick al suo fianco.

Gunther Steiner, il team principal della Haas, nella conferenza stampa dei boss del Circus in Olanda ha affermato: “Non abbiamo ancora preso alcuna decisione in merito al prossimo anno ed al pilota che affiancherà Kevin Magnussen. Vogliamo ancora concedere qualche gara a Mick, credo che possa essere ancora in corsa per quel posto, ma non sappiamo nulla. Aspettiamo qualche settimana per prendere le nostre decisioni“.

Steiner, pochi giorni fa, ha chiaramente detto che Daniel Ricciardo potrebbe essere il pilota di punta per la prossima stagione dopo l’addio alla McLaren, ma anche questa opzione appare difficilmente percorribile. Per quel sedile è tornato in corsa anche Antonio Giovinazzi, che girerà sia nelle prime libere di Monza che in quelle di Austin. Dunque, per Mick, la situazione è molto difficile, ed anche l’AlphaTauri di cui si era parlato nelle ultime giornate è divenuto un sogno quasi irraggiungibile.

F1, Mick Schumacher rischia di ritrovarsi escluso

Mick Schumacher ha esordito in F1 la scorsa stagione, ma ora il suo sogno sembra già essere arrivato al capolinea. Le formazioni per la prossima stagione si stanno delineando, e l’unica speranza sembra essere un clamoroso dietrofront da parte della Haas. Le ultime dichiarazioni di Gunther Steiner danno un minimo di fiducia, mentre dalla Red Bull arrivano delle pessime notizie.

Il sedile accanto a quello di Yuki Tsunoda, occupato ora da Pierre Gasly, si libererà vista la partenza del francese in direzione Alpine, ma Helmut Marko ha già detto chiaramente che non arriverà Schumacher al suo posto. Infatti, stuzzica e non poco il nome di Colton Herta, talento che corre in Indycar e che ha vinto tante gare in condizioni difficili in questa stagione.

Un pilota statunitense manca in F1 dal 2007, dai tempi di Scott Speed che gareggiava con la Toro Rosso, ma che venne messo alla porta per risultati davvero scarsi. Marko, Super-consulente della Red Bull, ha detto che non è ancora il momento di parlare in pubblico della trattativa con Herta, con il quale c’è un problema legato all’ottenimento della Superlicenza.

Se ciò dovesse sistemarsi, ci sarebbe davvero la possibilità di vedere Herta nella massima formula, e la cosa equivarrebbe all’addio di Mick. Un gran peccato, sarebbe stata una bella storia vederlo protagonista con qualche squadra di livello più alto, ma è chiaro che questo è un mondo molto severo dal quale emergere è piuttosto complicato. Altre novità sono attese nelle prossime settimane, ma la Haas è ormai l’unica speranza per la sua permanenza.