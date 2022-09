Verstappen scuote la Red Bull: ecco cosa si aspetta dal team

Max Verstappen ha vissuto una giornata complicata nelle libere di Zandvoort. Ecco le sue parole dopo i guai patiti con il cambio.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Olanda si è concluso con una doppietta della Ferrari, con Charles Leclerc al top dopo aver girato in 1’12”345, seguito da Carlo Sainz per appena 4 millesimi. Una giornata non facile è quella che ha vissuto la Red Bull, con Max Verstappen solo ottavo a ben sette decimi dal battistrada.

Il campione del mondo ha sofferto e non poco la sessione mattutina che ha del tutto saltato, dal momento che è stato colpito da un problema al cambio che lo ha costretto subito ad alzare bandiera bianca. Dalla RB18 del campione del mondo è fuoriuscito del fumo bianco, e Super Max non ha esitato a comunicare ai propri tecnici il guasto.

Ora c’è da capire quello che succederà nelle prossime ore, dal momento che Verstappen ha già utilizzato tutti i cambi a disposizione per questa stagione. Ciò significa che, per evitare una penalità in griglia, i meccanici avrebbero dovuto riparare il guasto senza sostituire l’unità, ma per il momento non ci sono delle conferme.

Solo al sabato mattina avremo effettivamente degli aggiornamenti, ma tutto ciò non toglie nulla al fatto che per la Red Bull è stata una giornata anomala. Come detto, il campione del mondo ha chiuso in ottava posizione a sette decimi da Leclerc, mentre Sergio Perez è solo undicesimo ad un secondo ed un decimo dalla vetta.

Super Max ha poi diradato i dubbi sulle performance con un paio di giri devastanti in chiave gara, ma è chiaro che tutto poi dipenderà dalle decisioni che verranno prese sul suo cambio. In caso di sostituzione, l’olandese retrocederà di cinque posizioni in griglia, ma ciò non ci permette di escluderlo dalla lotta per la vittoria viste le rimonte messe in atto in Ungheria ed in Belgio.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le prove libere

Il primo giorno di lavoro sul tracciato di Zandvoort non è stato ottimale per Max Verstappen e la Red Bull, ma è chiaro che il campione del mondo resta tra i favoriti. La RB18 non si trova sulla sua pista ideale, come poteva essere quella di Spa-Francorchamps dove infatti non ha avuto rivali.

Nel team di Milton Keynes preoccupano le prestazioni di Sergio Perez, che continua a faticare e che non è a suo agio al volante di questa macchina su piste più guidate. La Ferrari può tirare un sospiro di sollievo rispetto a quello che si è visto in Belgio, ma è chiaro che bisognerà attendere le qualifiche e la gara per avere ulteriori riscontri.

Verstappen ha raccontato quello che è accaduto nelle libere alla stampa: “Con la gomma Dura non si poteva capire al meglio il bilanciamento della macchina, avevamo poca aderenza sugli pneumatici. Per me è stato un peccato restare indietro di una sessione, ma purtroppo abbiamo avuto un problema in mattinata e mi sono dovuto fermare“.

Il campione del mondo ha poi aggiunto: “In una sessione che dura solo un’ora non si possono cambiare troppe cose sulla macchina, per cui abbiamo cercato di ottimizzare la macchina con quello che avevamo a disposizione. Avremo tutta la notte per capire quello che è successo, perché sono sicuro che possiamo fare molto meglio di così. Cercheremo di migliorare per dare tutto in qualifica ed in gara“.

Super Max è apparso comunque molto fiducioso e, come anticipato, il passo gara è apparso ottimo per quel poco che si è potuto vedere. La bandiera rossa provocata dall’uscita di pista dell’AlphaTauri di Yuki Tsunoda ha complicato il lavoro delle squadre, che ora dovranno ottimizzare il tutto in vista delle sessioni che contano. Ciò che appare chiaro è che avremo una lotta più aperta rispetto al Belgio, dove non c’è mai stata speranza per nessuno.