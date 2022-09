Sainz, parole che gasano i tifosi: la Ferrari vola in Olanda

Carlos Sainz ha concluso subito dietro a Charles Leclerc le libere di Zandvoort, su una Ferrari molto veloce. Ecco il suo commento.

La Ferrari è tornata? Solo le qualifiche e la gara ce lo diranno, ma è chiaro che dal venerdì di prove libere del Gran Premio d’Olanda emergono segnali molto positivi. Al comando, infatti, c’è la Rossa di Charles Leclerc, che ha girato in 1’12”345 con un set di gomme Soft, mettendosi alle spalle la gemella di Carlos Sainz. Il monegasco ha dovuto tirare fuori tutto sé stesso per prendere la vetta, visto che lo spagnolo è apparso molto in palla.

Nel primo giorno di lavoro di Zandvoort si è confermata la tendenza delle ultime gare, nelle quali il figlio del due volte campione del mondo rally è sempre stato piuttosto competitivo. Tuttavia, la Ferrari non può dormire sonni tranquilli, visto che subito dietro al tandem di testa c’è la Mercedes di Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo è ad appena 72 millesimi da Leclerc e solo 68 da Sainz, a conferma di un team di Brackley in gran palla su una pista più guidata, che sicuramente ricorda maggiormente l’Ungheria rispetto al Belgio. Quarta la McLaren di un super Lando Norris, arrivato ad un decimo dalla vetta e davanti a George Russell.

La Ferrari è stata piuttosto competitiva anche sul passo gara, dove invece la Mercedes ha pagato un consumo delle gomme inaspettato. Ovviamente, manca il confronto con il rivale più temuto, vale a dire Max Verstappen che ha staccato l’ottavo tempo dopo il guasto al cambio che lo aveva colpito in mattinata.

Il campione del mondo non ha cercato il tempo, e forse andrà in penalità di cinque posizioni per la sostituzione della trasmissione, ma ciò lo sapremo con certezza solo nelle prossime ore. Tuttavia, il figlio di Jos ha piazzato un paio di giri devastanti sul fronte del passo gara, e ciò ci fa pensare che non possiamo assolutamente escluderlo dalla lotta per la vittoria, visto quanto fatto nelle ultime due gare in particolar modo.

Sainz, ecco il suo commento dopo le libere di Zandvoort

La Ferrari può tirare un sospiro di sollievo dopo quello che era successo in Belgio, ma se c’è una cosa che questa stagione ha insegnato a Charles Leclerc e Carlos Sainz è che l’ottimismo è un qualcosa che va maneggiato con cautela. La stessa, identica cautela con la quale trattare Max Verstappen, che davanti al suo pubblico venderà cara la pelle per vincere ed allungare ancora nel mondiale.

Carlitos è certamente in gran palla, ed è probabile che possa ritrovarsi in lotta per la pole position. Dal punto di vista statistico, potrebbe essere la seconda consecutiva, visto che in Belgio è stata assegnata a lui dopo la retrocessione di Super Max. Al termine della sessione, lo spagnolo ha raccontato le proprie sensazioni alla stampa.

Ecco le parole di Sainz a fine giornata: “Devo dire che le cose sono andate in maniera molto positiva. Sono molto felice di girare su una pista esigente ed impegnativa come questa di Zandvoort, mi sono divertito sia a guidare che ai box quando ho guardato i tempi che avevamo fatto. Sembra che siamo tornati molto veloci e competitivi dopo aver fatto fatica in Belgio, credo che le qualifiche e la gara rappresenteranno una battaglia entusiasmante. Dobbiamo continuare a spingere per farci trovare pronti poi più avanti“.

Le parole di Carlitos fanno sicuramente sorridere i tifosi della Ferrari. Sin dalle prime battute, la Rossa appare in gran palla, ed è la notizia più importante che viene dall’Olanda dopo il patatrac di pochi giorni fa. Ovviamente, almeno sin qui, non abbiamo visto la vera Red Bull, ed occorrerà attendere ancora qualche ora per avere delle certezze. Lo spettacolo non mancherà, in attesa di conoscere i veri valori in campo che potremo avere in questi giorni.