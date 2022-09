Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari: sentite che si è messo in testa

Charles Leclerc ha parlato alla stampa nel giovedì del GP d’Olanda, dove punta a rialzarsi dopo il Belgio. Ecco le sue prime parole.

Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda rischia di diventare un punto cruciale per la Ferrari, Charles Leclerc e tutto il mondo della F1. Quanto accaduto a Spa-Francorchamps è stato a dir poco inquietante, dal momento che la Red Bull di Max Verstappen viaggiava, in media, circa un secondo più forte al giro dei suoi primissimi inseguitori, mentre coloro che non sono inclusi nei top team accusavano distacchi ben maggiori.

Se quanto avvenuto in Belgio dovesse riproporsi anche in Olanda, su una pista che non dovrebbe esaltare le doti della RB18, suonerebbe davvero un grosso campanello d’allarme anche in vista del prossimo campionato. Ammettendo che il mondiale di quest’anno sia già finito, è chiaro che serve una risposta, soprattutto da Ferrari e Mercedes.

Lo scorso anno, da queste parti Verstappen risultò imprendibile per le due monoposto del team di Brackley, mentre la Ferrari si ritrovò addirittura alle spalle dell’AlphaTauri di Pierre Gasly, che chiuse con uno splendido quarto posto proprio davanti a Leclerc. Ovviamente, vista la crescita prestazione del Cavallino, è lecito sperare in ben altro risultato, visto che il monegasco fu doppiato 12 mesi fa.

Dalla Scuderia modenese ci si attende un riscatto, che riporti una vittoria che manca da quasi due mesi. Verstappen viene da tre successi consecutivi, che gli hanno permesso di chiudere i conti con largo anticipo, dopo le due vittorie della Ferrari in Gran Bretagna ed Austria che avevano illuso e non poco i tifosi.

Il Cavallino aveva messo in mostra una netta superiorità al Red Bull Ring, salvo poi sciogliersi come neve al sole dalla Francia in poi, a causa dell’errore di Charles al Paul Ricard, degli errori strategici di Budapest e del netto passo indietro sul fronte prestazionale della scorsa settimana a Spa-Francorchamps. Lo scenario non è dei migliori, ma è chiaro che una vittoria darebbe una bella carica all’ambiente in vista di Monza.

Leclerc, ecco le sue prime parole del fine settimana

La Ferrari sa che in Olanda ci sarà una bella occasione per tornare ad essere competitiva, con Charles Leclerc che però non può partire dal ruolo di favorito dopo quello che si è visto in Belgio. Come detto, dopo Zandvoort ci sarà Monza, e visto come sono andate le cose la scorsa settimana c’è da essere preoccupati in vista della gara di casa.

Il GP d’Italia si tiene infatti su una pista velocissima, dove la Red Bull potrebbe strapazzare la concorrenza. Prima di pensare a quella tappa c’è però da far bene in Olanda, proprio a casa di Max Verstappen, e siamo sicuri che la Ferrari tenterà di lasciare il segno in terra nemica.

Ecco le prime parole di Leclerc alla stampa nel paddock di Zandvoort ai microfoni di “SKY Sport F1“: “Ci siamo fatti un’idea di ciò che è successo in Belgio pochi giorni fa, ma qui in Olanda cambierà tutto. Sia in vista del 2023 che per quello che sarà il finale di questa stagione, è fondamentale tornare vicini alla Red Bull, vogliamo vincere sia qui a casa di Max che a Monza la prossima settimana. Dobbiamo chiudere alla grande questo campionato, ma l’unico modo per farlo è pensare con calma, gara per gara“.

Charles è apparso molto sorridente nel momento delle interviste, ed è ottimista nonostante la brutta figura fatta dalla Ferrari in Belgio. Riproporre una prestazione del genere non è accettabile, e le caratteristiche della pista potrebbero aiutare lui e Carlos Sainz a tornare in lotta con la Red Bull. Com’è giusto che sia, il grande favorito è Verstappen, che sicuramente avrà delle motivazioni in più per continuare a dominare la scena. Ciò che è certo è che lo show, su una pista del genere, non mancherà affatto.