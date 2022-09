F1, Leclerc ha un solo rammarico: ecco cosa gli è mancato

Charles Leclerc ha concluso al secondo posto, alle spalle di Max Verstappen per 21 millesimi. Il pilota monegasco proverà a beffare l’olandese domani.

Impressionante prova di forza di Max Verstappen in qualifica nel Gran Premio d’Olanda. Il pilota di casa ha percorso solo sei giri in Q2, stampando un super tempo che gli ha permesso di non effettuare l’ultimo tentativo. Pronti, via in Q3 l’olandese ha abbassato di quattro decimi il tempone fatto registrare in Q2. Il nativo di Hasselt, in questo momento, sta vivendo uno stato di forma spettacolare. Dopo la vittoria schiacciante di Spa Francorchamps si è presentato con motivazioni extra davanti al suo pubblico.

La Ferrari è emersa con Charles Leclerc in Q3. Un giro mostruoso nel primo tentativo. Il monegasco è riuscito a tenere testa al campione del mondo. Il #16 ha messo in mostra tutto il suo talento con traiettorie al limite. Per 21 millesimi Max ha estratto dal cilindro il coniglio proprio nel momento decisivo. Nell’ultimo tentativo Verstappen è riuscito a mettersi alle spalle entrambi i ferraristi. Tre piloti in un decimo è un bella cartolina anche per la F1, dopo quanto avvenuto nel weekend in Belgio. In questo c’è stata battaglia, ma l’olandese ha fatto una magia. Leclerc e Sainz sono arrivati a cm dalla pole position, mentre Perez ha sbagliato l’ultimo tentativo.

Il messicano ha commesso un errore evitabile e ha chiuso al quinto posto. La bandiera gialla ha limitato le opportunità delle Mercedes che stavano viaggiando su ottimi crono. In ogni caso per la Ferrari è una iniezione di fiducia. Dopo la bastonata di Spa, il pilota monegasco ha quasi sfiorato la pole. Verstappen ha fatto la differenza, come al solito. Trentottesima prima fila per Verstappen che, a casa sua, ha tirato fuori una delle migliori qualifiche della sua carriera. La pista era, chiaramente, favorevole alle caratteristiche della F1 – 75, ma il duo della Rossa hanno fatto delle piccole sbavature nel momento decisivo. Allarme a casa Verstappen: è positivo al Covid-19.

L’amarezza di Charles Leclerc

I gesti, a fine qualifica, del #16 testimoniano il suo rammarico. Il pilota avrebbe potuto ottenere l’ennesima pole stagionale, ma ha commesso qualche piccola sbavatura nel settore centrale in occasione dell’ultimo tentativo. Max, invece, non ha avvertito alcuna pressione. Charles ha riconosciuto tutti i meriti al suo rivale olandese. “Ci sono andato molto vicino. Max ha fatto un gran giro alla fine. La nostra macchina continuava a migliorare nel corso alle qualifiche. All’inizio ero un po’ spaventato perché Max era molto più veloce di noi sulle gomme usate, ma poi nel Q3 la macchina ha trovato un po’ la forma giusta e sono riuscito a fare quel giro che è stato abbastanza vicino, però sono riuscito ad ottenere il secondo posto. Domani ci proveremo”. Rispetto allo scorso weekend i passi in avanti sono evidenti.

“Siamo molto più forti qui rispetto allo scorso week end e questo è bello da vedere. Per domani penso che il nostro passo gara è sembrato abbastanza forte, saremo vicino alla Red Bull ma dobbiamo fare una gran partenza e poi vedremo”. Naturalmente la Rossa dovrà stare attenta a non commettere ulteriori errori a livello strategico. Troppe gare sono state buttate al vento a causa di clamorosi errori al muretto. Leclerc proverà a partire forte e mettere in difficoltà il campione del mondo. Intervistato da Sky Sport, Charles ha aggiunto: “21 millesimi sono veramente pochi. Sapendo cosa ho fatto nella curva 10 so dove trovarli. È stato un errore che mi è costato abbastanza, un decimo se non addirittura un decimo e mezzo solo quello, tutte le altre curve erano esattamente come volevo farle, molto al limite. Ma è andata così“.

“Sono abbastanza sorpreso di essere così vicino, dopo Q1 e Q2, nei quali Verstappen e anche Perez con gomme usate erano molto più veloci di noi. Per fortuna in Q3 ci siamo avvicinati. È importante tornare competitivi dopo Spa. Sono sicuro che ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di quanto successo in Belgio. Abbiamo già tante indicazioni. La gara si giocherà sulla partenza molto probabilmente, per quanto concerne le strategie non so se farà così caldo domani e comunque con Carlos siamo in due contro uno e questo potrebbe aiutarci”, ha concluso Charles.