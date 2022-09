Nuova Fiat Multipla in arrivo? No è la Fisker Pear (VIDEO)

La Fisker ha avuto l’idea di riportare in auge un grande classico. Ricordate il comfort della Fiat Multipla? Date uno sguardo a questa EV in salsa United States.

Dal Nord America arriva una proposta, davvero, interessante. La Fisker Pear è stata svelata da alcune immagini che lasciano senza fiato i cultori delle auto spaziose. Per coloro che hanno amato la Fiat Multipla per la straordinaria comodità dell’abitacolo, diviso in due file da tre posti, apprezzeranno anche il teaser di Henrik Fisker. L’obiettivo dell’imprenditore danese, naturalizzato statunitense, è quello di proporre un prodotto alla spina ad un prezzo accessibile, si parla di 29.900 dollari.

Henrik Fisker, qualche giorno fa, ha lanciato la notizia di un di auto elettrica imponente, capace di sfidare i più grandi colossi mondiali. Il nativo di Allerød è un imprenditore, progettista e manager danese, naturalizzato statunitense, fondatore della Fisker. L’imprenditore è noto per la progettazione di capolavori come le BMW Z8 e le Aston Martin DB9 e V8 Vantage. Un progettista unico che non si è limitato, esclusivamente, alle quattro ruote, ma ha investito nella progettazione della moto Viking, del superyacht Benetti Fisker 50, ed è in prima linea nella realizzazione di batterie a stato solido. E’ un pioniere, non tanto noto come il creatore del marchio Tesla, ma a differenza di Elon Musk il danese ha un esperienza molto vasta nei progetti di veicoli.

Laureato in design dei trasporti presso l’Art Center College of Design di Vevey in Svizzera nel 1989, nello stesso anno è stato ingaggiato dalla BMW, in cui ha lavorato fino al 2001. Henrik Fisker è fondatore della HF Design, cofondatore di VLF Automotive, fondatore ed ex CEO di Fisker Coachbuild, fondatore di Fisker Automotive dove è stato presidente e CEO fino a marzo 2013 e fondatore, presidente e CEO di Fisker Inc. Il suo modello di punta è la Fisker Karma. E’ riconosciuto come tra i più grandi designer di tutti i tempi e, con il passaggio alla mobilità elettrica, sta cavalcando un onda che potrebbe renderlo ancora più noto in ogni angolo della terra.

La casa automobilistica Fisker Inc, con sede in California, progetta e sviluppa veicoli full electric. Le vetture hanno un design unico e futuristico, ma il punto di forza dei modelli del designer naturalizzato statunitense è rappresentato dal prezzo. Le EV sono costosissime, inutile girarci intorno. Al di là dei problemi legati alle infrastrutture, la questione ruota intorno a dei prezzi che sono spropositati. Se una Smart elettrica parte da 25.026 € (per la fortwo) o una Fiat 500 ha un prezzo che parte, in allestimento Action, da 27.300 euro potete immaginare l’impatto che avrebbe una vettura familiare americana per qualche migliaio di euro in più.

Il piano della Fisker

La produzione della Pear avverrà negli Stati Uniti. Sul sito e sui canali social della casa sono già stati divulgati i primi filmati che anticipano il concept della vettura. Solitamente Fisker vende direttamente ai consumatori, senza intermediari. Si tratta di un altro aspetto che rivoluzionerà il concetto di vendita delle automobili. Sul canale YouTube “THE CHARGED CHANNEL” sono state divulgate alcune informazioni e immagini della Pear. I SUV elettrici rappresentano le auto a zero emissioni più richieste sul mercato. Nei piani dell’azienda americana, c’è la volontà di produrre circa 250.000 veicoli all’anno entro il 2025, puntando molto sui SUV. Date una occhiata anche all’ultima novità portata in pista dalla Mercedes. Paparazzata la nuova CLE Coupé: è estrema (VIDEO).

Dopo il lancio del modello Ocean, l’azienda americana punterà le fiches su una sportiva convertibile a quattro porte Ronin e sulla Pear. Se le forme finali dovessero essere simili a quelle che ammirerete nel video in basso, Henrik avrà ripensato alla Fiat Multipla. La vettura, all’epoca, fece molto discutere. C’è chi la considerò una delle auto più brutte di sempre, mentre altri furono incuriositi dall’originalità del modello. Fisker ha spiegato che la Pear non presenterà le linee né di una berlina e né di un crossover. Si punta ad un segmento inedito, ma che dalle nostre parti abbiamo già visto. Secondo una indiscrezione riportata da Autoblog una delle caratteristiche dell’auto sarà l’assenza del portellone, sostituito da una soluzione brevettata che consentirà di accedere al bagagliaio in maniera agevole anche in spazi ristretti.

Gli specialisti di TopElectricSUV hanno elaborato un render che riporta alla mente la vecchia Multipla. Il monovolume a sei posti, realizzata dal 1998 al 2004, fu considerata una delle auto più particolari al mondo. Per dimensioni e per la concezione dell’abitacolo la Pear sarà un crossover molto spazioso. Fiat, arriva una nuova Panda Abarth? Ecco come sarà (VIDEO). Il modello della Fisker piacerà, certamente, agli appassionati della Multipla, rimasti orfani del monovolume italiano. In futuro saranno svelati ulteriori dettaglio della Pear. Il marchio punterà a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nel sempre più variegato e competitivo settore elettrico con vetture originali ed accessibili alla massa.