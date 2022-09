Leclerc fatto a pezzi, l’ex F1 esalta Verstappen: Ferrari “scagionata”?

Anche la patria di Lewis Hamilton ammette che Max Verstappen è il padrone della F1 odierna. Ecco le parole degli esperti d’oltremanica.

Con le sue prestazioni straordinarie, Max Verstappen sta gelando la F1. Il 2022 ha dato il via ad un dominio che potrebbe avere davvero pochi eguali nella storia, dal momento che un vantaggio del genere sul secondo in classifica a questo punto di una stagione si era visto davvero poche volte.

Il campione del mondo si sta rendendo protagonista di un campionato simile al 2011 o al 2013 di Sebastian Vettel, ma anche alle stagioni migliori di Lewis Hamilton o Michael Schumacher ai tempi d’oro di Mercedes e Ferrari. Dopo un primo alloro iridato conquistato all’ultimo giro di Abu Dhabi lo scorso anno, la caccia al bis è stata molto più facile per l’olandese, anche grazie ad un avversario non all’altezza come la Rossa.

Charles Leclerc aveva davvero illuso tutti grazie ad una macchina fantastica nelle prime battute, ma poi è cambiato tutto nel giro di pochi mesi. Da Barcellona in poi, Verstappen e la Red Bull hanno preso il volo, salendo in testa ai mondiali piloti e costruttori, e da quel momento hanno sempre allungato in campionato, senza mai più voltarsi indietro.

La F1 rischia di trasformarsi in un nuovo e netto dominio, con i rivali costretti a guardare le imprese di Super Max. La rimonta vincente in Belgio è stata una mazzata per tutti, anche in chiave futura. Il figlio di Jos ed il team di Milton Keynes hanno raggiunto una superiorità disarmante, che porterà in molti ad interrogarsi sul reale valore della concorrenza, che davvero non è riuscita ad interpretare queste regole sull’effetto suolo.

La Ferrari ci era riuscita in un primo momento, ma poi tutto è svanito e la monoposto sta regredendo gara dopo gara. Tuttavia, è impossibile non riconoscere il valore di Verstappen, che sta facendo una differenza enorme pur guidando un missile terra-aria. In tante gare, Super Max non ha avuto la macchina migliore, eppure le ha vinte lo stesso grazie ad un talento fuori dal comune ed alla capacità di non sbagliare mai.

F1, gli inglesi esaltano Max Verstappen come il migliore

L’Inghilterra è la patria di Lewis Hamilton, padrone assoluto dell’era ibrida della F1 grazie alla superiorità della Mercedes, da lui portata al top magistralmente. A farlo scendere dal trono dopo quattro mondiali vinti in fila, ci ha pensato proprio Max Verstappen nel rocambolesco finale di Abu Dhabi dello scorso anno, con tutte le polemiche del caso.

Super Max ha sostenuto una sfida incredibile senza praticamente mai sbagliare, pur trovandosi davanti un sette volte campione del mondo e ritrovandosi in lotta per il titolo per la prima volta in carriera. Ai microfoni di “SKY Sports F1 UK“, gli ex piloti britannici Martin Brundle, Paul Di Resta e Johnny Herbert hanno esaltato le capacità del giovane campione della F1, che al momento è nettamente più forte rispetto agli altri.

Herbert ha esordito dicendo: “Quanto accaduto nel fine settimana scorso in Belgio è davvero clamoroso, Max aveva una velocità fuori dal comune. Non l’ho mai visto guidare così, ha raggiunto dei livelli impressionanti e personalmente ritengo che sia spaventoso vederlo in pista“.

Di Resta ha aggiunto: “Credo che la grande arma in più che abbia la Red Bull sia proprio Max Verstappen, anche se loro sono un’ottima squadra. Dove sarebbe l’olandese se corresse con la Ferrari? Probabilmente in una posizione simile a quella attuale, lui porta una costanza ed una tranquillità che rendono il lavoro nella squadra nettamente migliore“.

Brundle ha concluso con un paragone molto forte: “Max è molto giovane, ma ha sempre guidato, almeno nelle ultime stagioni, come se corresse qui da una vita. Vedevi queste cose con gente come Ayrton Senna e Michael Schumacher, ha un mix di caratteristiche che lo rendono veloce e che gli altri non hanno. Credo sia il migliore al momento“.