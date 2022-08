Lewis Hamilton, arriva la risposta all’insulto: Alonso gelato

Dopo l’insulto ricevuto da Fernando Alonso, Lewis Hamilton ha replicato con un pensiero da applausi. Ecco cosa ha riservato l’inglese all’ex teammate spagnolo.

Lewis Hamilton ha lasciato il Belgio con l’amaro in bocca. Il sette volte campione del mondo voleva dare seguito alla striscia di cinque podi consecutivi, iniziati con il terzo posto in Canada. Dopo due seconde posizioni consecutive, la corsa di Lewis è durata solo qualche chilometro. Eppure la gara si era messa subita bene. L’anglocaraibico era riuscito a scavalcare Perez e avrebbe, agevolmente, sopravanzato anche Fernando Alonso sull’Alpine.

Il #44, generalmente molto attendista, ha commesso un errore di veemenza da principiante. Per provare a strappare la seconda posizione, nel modo più veloce possibile, ha chiuso la traiettoria all’esterno, non lasciando più spazio al pilota spagnolo. Fernando ha fatto il possibile per evitare l’incidente al primo giro, girando con due ruote sul cordolo, ma l’impatto è risultato inevitabile. Ad avere la peggio è stato proprio Hamilton che ha spiccato il volo ed è atterrato, violentemente, con il muso sull’asfalto. La vettura ha subito perso del liquido e, pochi metri dopo, si è palesato il primo ritiro stagionale. Hamilton ha provato ad arrivare in corsia box, ma ha subito compreso la gravità della situazione.

I danni potrebbero giocare un brutto scherzo anche nella successiva trasferta in Olanda. Qualora vi fossero guai al cambio, Lewis non dovrà scontare penalità, ma in caso di avarie alla PU, sarà costretto a partire nelle retrovie, sostituendo elementi del motore. Alonso, subito dopo il contatto con il pilota della Mercedes, ha tuonato: “Che idiota! Mi ha chiuso la porta dall’esterno. Abbiamo avuto una grande partenza, ma questo ragazzo sa come guidare e partire solo quando è primo”. Il bicampione asturiano si è giustificato, post gara, che la comunicazione radio era diretta alla sua squadra ed è sbagliato mandare in mondovisione determinati messaggi. Anche in Ferrari è guerra nei team radio: Leclerc è stato ignorato senza ritegno.

La replica di Lewis Hamilton

Fernando Alonso, naturalmente, sapeva che il suo pensiero sarebbe stato divulgato live in ogni angolo della terra. Il suo messaggio non ha fatto piacere al campione di Stevenage. Lewis si è assunto la responsabilità dell’incidenze, spiegando che l’azione non fosse intenzionale. Si è trattato di un incidente di gara al primo giro. Nel ring delle interviste Hamilton ha spiegato che avrebbe anche chiesto scusa a Fernando, ma dopo quanto ha sentito, la voglia gli è passata. Un ragionamento lecito. Tra Alonso ed Hamilton continuano ad esserci vecchie ruggini, dopo quanto accaduto in passato, in particolare nel 2007 in McLaren Mercedes.

Le ruote della vettura di Hamilton erano davanti a quelle di Alonso all’ingresso della curva, ma nonostante il bicampione dell’Alpine abbia portato la sua auto fuori traiettoria verso l’interno, Hamilton lo ha chiuso a tal punto da spiccare il volo. Sul piano fisico la collisione non ha portato a conseguenze per nessuno dei driver. Lewis si è pure rifiutato di andare al centro medico perché si sentiva al 100%. Alonso, invece, ha concluso la corsa in quinta posizione. Dopo qualche ora Il #44 ha fatto un post su Instagram meditato per rispondere all’insulto del suo ex compagno di squadra in McLaren Mercedes. L’inglese ha raccolto le migliori immagini del weekend di Spa e ha dedicato un cappellino con un adesivo grezzo con la scritta “a Fernando”, ironizzando sulla sua posizione da fan che può solo sognare la Mercedes.

Alle immagini Lewis ha aggiunto: “Sebbene il weekend non sia andato come avremmo voluto, dopo una pausa incredibile è stato molto bello tornare al lavoro. Amo il mio lavoro, la mia squadra ed io ho adorato l’energia a Spa. Grazie alla squadra per tutto il duro lavoro e grazie ai fan che sono venuti a mostrare amore, lo apprezzo”. In Belgio il tifo era, principalmente, orange pro Max. In Olanda il #44 troverà un ambiente ancora più ostile. I fan di Verstappen, la nota orange army, invaderà totalmente le tribune del tracciato. Sarà una festa per il pilota di Hasselt che si appresta chiudere l’annata con il suo secondo successo iridato consecutivo.