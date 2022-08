F1, Verstappen o Hamilton? La scelta dell’ex Mercedes è scioccante

Max Verstappen è il nuovo dominatore della F1, dopo aver strappato sul campo lo scettro a Lewis Hamilton. Ecco chi è il migliore.

Il presente ed il futuro della F1 si chiama Max Verstappen. Il campione del mondo in carica è pronto a ribadire quanto ottenuto lo scorso anno, e di questo passo chiuderà i conti con grande anticipo. Il vantaggio sul secondo in classifica Sergio Perez è pari a 93 punti, mentre Charles Leclerc è staccato di 98 lunghezze, quando al termine mancano ancora otto gare ed una Sprint Race, che verrà disputata in Brasile.

Ciò significa che a disposizione ci sono ancora 216 punti, non così tanti se ci si pens attentamente. L’olandese potrebbe davvero diventare campione già tra Austin e Città del Messico, ma visto il ritmo da rullo compressore che sta tenendo non è da escludere che riesca nell’impresa anche prima.

Tutta un’altra musica rispetto allo scorso anno, quando Verstappen e Lewis Hamilton ci regalarono uno dei campionati più spettacolari nella storia della F1. Il sette volte iridato dovette abdicare dopo un ultimo giro da mille e una notte sotto le luci artificiali di Abu Dhabi, e, tralasciando tutte le polemiche che sono seguite, si è trattato comunque di un finale da brividi.

C’è da dire che anche per quest’anno c’erano grandi aspettative, ma la crisi della Mercedes ed il crollo verticale arrivato dalla Ferrari nel corso della stagione, hanno segnato il risultato già prima dell’estate. Visti anche gli errori di Charles Leclerc, viene davvero da pensare che l’unica alternativa valida a Verstappen possa essere ancora Hamilton sull’arco di un’intera stagione, per un discorso di velocità ed esperienza.

Tuttavia, la carta d’identità di Sir Lewis indica che il tempo sta per scadere, anche se lui non ha alcuna intenzione di mollare. Il team di Brackley è però in grossa crisi, e dopo essersi ripreso nel corso delle ultime gare, in Belgio siamo tornati alle solite. La Red Bull è inarrivabile, e la paura più grande di tutte è che lo sarà ancora per molto tempo. E difficilmente vedremo un nuovo confronto per il titolo tra Verstappen ed Hamilton.

F1, Sam Bird si esprime su Verstappen ed Hamilton

La F1 odierna regala raramente dei campionati combattuti, visti i cicli vincenti di Red Bull e Mercedes che si alternano nella posizione di vertice. Il 2021 ha rappresentato un’eccezione, ma ora siamo tornati alla normalità con il team di Milton Keynes che si fa beffe di tutti gli altri.

La domanda molto frequente che si fanno gli appassionati riguarda la forza di Max Verstappen e Lewis Hamilton: chi è il migliore tra i due? Dare una risposta precisa è impossibile vista la differenza di età, ma c’è un metro di paragone molto importante che è stato preso in esame da Sam Bird, ex tester della Mercedes e pilota Jaguar in Formula E.

In un podcast della “BBC“, il britannico ha parlato dei rapporti di forza instauratisi tra i due campioni ed i rispettivi compagni di squadra nel corso delle loro carriere, con l’olandese che ha sempre distrutto i propri team-mate in maniera più netta rispetto ad Hamilton, come si sta vedendo anche oggi con Sergio Perez.

“Le abilità di Max sono davvero notevoli, perché Sergio è un pilota che ritengo molto competitivo. Tuttavia, c’è da dire che Verstappen non è più veloce di poco rispetto a lui, stiamo parlando di un secondo al giro. In pratica, quando vuole può fare nettamente meglio di Checo, si tratta di un gap abissale“.

Bird ha poi operato il confronto con Hamilton: “Ad esempio, Lewis ha dominato in F1 per tantissimo tempo, ma non ha mai distrutto il suo compagno di squadra in questo modo, a parità di macchina. Almeno credo sia stato così in base a ciò che ricordo. Max è davvero straordinario in ciò che fa“.