Verstappen, dominio nelle libere di Spa: ecco come rimonterà in gara

Max Verstappen ha dominato le prove libere del Gran Premio del Belgio, ma scatterà dal fondo della griglia. Ecco le sue parole.

Le prove libere del venerdì del Gran Premio del Belgio erano partite nel segno della Ferrari, con Carlos Sainz che aveva preceduto Charles Leclerc nel corso della prima sessione. Tuttavia, la Red Bull e Max Verstappen hanno reagito alla grandissima nel tardo pomeriggio, con il campione del mondo che è stato in grado di fare una netta differenza.

Il figlio di Jos ha infatti girato in 1’45”507 con gomma Soft, staccando di quasi nove decimi Leclerc. C’è da dire che il distacco non appare veritiero, dal momento che il terzo tempo è della McLaren di Lando Norris ed il quarto addirittura di Lance Stroll sull’Aston Martin, i quali hanno pagato davvero un nulla rispetto all’alfiere della Ferrari.

Sul fronte del passo gara, la Rossa è apparsa in forma, ma va detto che la pioggia ha impedito ai piloti di effettuare una simulazione che possa darci dei riscontri affidabili. Verstappen è sembrato di un’altra categoria, e lo si evince anche dall’impressionante vantaggio di un secondo ed otto decimi su Sergio Perez, soltanto decimo a fine sessione.

Con il freddo, e questo ormai lo abbiamo imparato, la RB18 nelle mani di Super Max non ha rivali, mentre la Ferrari fa fatica a mandare in temperatura le proprie gomme. La differenza più grande è stata fatta dal campione del mondo nel settore centrale, quello dove in mattinata erano stati proprio Sainz e Leclerc a fare la differenza.

Le due Rosse sono molto veloci sul rettilineo, ma con ogni probabilità la nuova ala toglie quel carico aerodinamico che è fondamentale nel misto per avere un buon bilanciamento. Va però detto che sulle Ferrari è stato montato solo il nuovo ibrido, mentre la Red Bull dell’olandese era già dotato della nuova power unit, per cui non c’è ancora uniformità di condizioni e solo nelle qualifiche scopriremo il potenziale delle monoposto.

Verstappen, ecco il suo commento dopo le libere

Max Verstappen è stato il dominatore delle prove libere, e se non sapessimo che andrà a scontare una penalità in griglia lo daremmo sicuramente per favorito in vista delle qualifiche e della gara. Il campione del mondo, a seguito della delibera della quarta power unit, scatterà dal fondo dello schieramento, così come Charles Leclerc, Lando Norris, Mick Schumacher, Esteban Ocon e Valtteri Bottas.

Ciò significa che i piloti andranno comunque ad affrontare la qualifica per partire più in avanti possibile, visto che Verstappen vorrà sicuramente partire davanti a Leclerc e viceversa. Al termine delle libere di Spa-Francorchamps, il figlio di Jos è stato intervistato dai media, ed ha raccontato le sue prime sensazioni del week-end.

Ecco le sue parole: “Devo dire che la penalizzazione in griglia non ha affatto modificato il nostro approccio al fine settimana. Abbiamo solo tentato di centrare il giusto assetto per la nostra vettura, e ad essere onesto mi sono trovato molto comodo sin dai primi giri. Ci sono comunque alcuni dettagli da affinare perché possiamo migliorare, ma per ora sono felice. Ogni volta in cui andavamo in pista la macchina rispondeva bene“.

Il leader del mondiale ha aggiunto: “Su questa pista una rimonta è più semplice rispetto ad altre, vogliamo riuscire a riguadagnare quante più posizioni possibile. Non abbiamo provato al meglio il passo gara, dal momento che c’era della pioggia che scendeva ad intermittenza. Dobbiamo accettarlo, per ora va bene così e spingeremo al massimo nelle prossime sessioni in pista“.

Va detto che assisteremo sicuramente ad una corsa spettacolare, che però non sarà (almeno così sembra) rovinata dalla pioggia. Infatti, è previsto un tempo in miglioramento, e con due big come Super Max e Charles che partiranno dal fondo lo show non mancherà di certo. La qualifica sarà un momento di estrema tensione come al solito.