F1, Verstappen e Leclerc in penalità a Spa? Ecco perché è probabile

Il mondiale di F1 torna in pista in Belgio, con Max Verstappen e Charles Leclerc che potrebbero scattare dalle retrovie.

Dopo quasi un mese di pausa, la F1 è pronta per tornare a dare spettacolo nel Gran Premio del Belgio, con le prime prove libere che scatteranno nella giornata odierna. Tuttavia, c’è da dire che la notizia del giorno è un’altra, e riguarda il futuro della massima formula: infatti, l’Audi ha annunciato che dal 2026 entrerà in gioco come fornitrice di power unit della Sauber, che con grande probabilità non si chiamerà più Alfa Romeo Racing.

Dunque, le nuove regole sulle power unit che entreranno in vigore proprio da quella data hanno confermato la volontà della casa di Ingolstadt di entrare in F1, ed ora si attende solo per l’annuncio della Porsche, la quale dovrebbe sostituire la Honda come partner della Red Bull.

Il team di Milton Keynes è stato accostato tante volte al marchio di Weissach, ma non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, anche se pare davvero tutto fatto. Per il momento, la Red Bull si ritrova a dover pensare soprattutto al presente, con Max Verstappen che ha ben 80 punti di vantaggio da gestire sulla Ferrari di Charles Leclerc.

Il campione del mondo, sul tracciato di Spa-Francorchamps, ha ottenuto una grande pole position sul bagnato lo scorso anno, precedendo uno strepitoso George Russell sulla Williams e la Mercedes di Lewis Hamilton. La gara ha visto lo stesso Super Max andare a vincere, ma c’è da dire che l’evento non si disputò affatto a causa della pioggia, con soli due giri effettuati sotto la Safety Car.

Anche per questa edizione la pioggia potrebbe fare da protagonista, anche se le ultime previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni man mano che il week-end andrà avanti. Lo spettacolo, e di questo ne siamo sicuri, non mancherà affatto, anche per via di alcune penalizzazioni che renderanno lo schieramento di partenza a dir poco imprevedibile.

F1, Verstappen e Leclerc verso la penalità in griglia

La F1 torna in pista per il Gran Premio del Belgio e lo fa con grande stile, visto che la griglia di partenza sarà del tutto rivoluzionata dal fattore penalità. Da quasi un mese si parla del fatto che Charles Leclerc sarebbe stato retrocesso per via della sostituzione della parte ibrida, ma avendo già sostituito alcuni elementi in Canada, il monegasco pagherà meno posizioni di penalità.

Nelle ultime ore, invece, si stanno diffondendo alcune voci in merito ad una retrocessione anche per la Red Bull di Max Verstappen, che stando a quanto riportato dai media olandesi, andrebbe a scattare addirittura dall’ultima fila della griglia di partenza. Ovviamente, il discorso penalizzazioni riguarda anche Carlos Sainz e Sergio Perez, e ciò potrebbe spalancare le porte ad una doppietta Mercedes in vista della partenza della gara.

Le notizie sono ancora da confermare, e l’ufficialità ce l’avremo soltanto dopo le prime prove libere, ma è chiaro che la F1 è pronta per regalare un notevole show sul tracciato situato nella foresta delle Ardenne. Lewis Hamilton e George Russell stanno già sognando la possibile vittoria, nel fine settimana in cui entra in vigore anche la TD39, la nuova direttiva tecnica che ha l’obiettivo di controllare il porpoising e la flessibilità dei fondi.

C’è da dire che il Belgio ha sempre regalato gare spettacolari, e vedere Verstappen dover scattare dall’ultima posizioni è sinonimo di una corsa che sarà epica. Super Max vorrà ridurre il distacco dai primi sin dalle prime battute, ma c’è da dire che per Leclerc si tratta di un’ottima occasione per provare a recuperare punti nel mondiale, alla vigilia del GP d’Olanda che si correrà a Zandvoort, proprio a casa del grande rivale. La volata mondiale sta partendo con tanti spunti di interesse per squadre, piloti e tifosi.