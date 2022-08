F1, Toto Wolff frecciatina a Verstappen: arrivano poi parole spiazzanti

La F1 torna in pista con il GP del Belgio, con Verstappen che ha dominato le libere. Toto Wolff ha parlato del campione del mondo.

Dopo un mese di pausa, la F1 è tornata a dar spettacolo sul tracciato di Spa-Francorchamps. Il Gran Premio del Belgio è sempre uno dei più attesi ed amati, per via della bellezza della pista situata nella foresta delle Ardenne e di un clima sempre incerto, che anche nelle libere del venerdì ha condizionato e non poco il lavoro delle varie squadre.

Finché c’è stata la possibilità di girare con l’asciutto, Max Verstappen, ed è proprio il caso di dirlo, ha fatto il bello ed il cattivo tempo, rifilando ben otto decimi al primo inseguitore, vale a dire Charles Leclerc. Anche nel caso delle libere di ieri, la differenza l’ha fatta più lui rispetto alla sua Red Bull, visto che Sergio Perez è risultato disperso in decima posizione, a quasi due secondi dal campione del mondo.

Super Max però, lo ricordiamo, scatterà dal fondo della griglia per aver deliberato la quarta power unit, così come Leclerc che è passato addirittura alla quinta con quasi tutti gli elementi. Infatti, il monegasco era partito in fondo già in Canada, ma i due saranno in bella compagnia vista la pioggia di penalità che si è abbattuta sul week-end belga.

Dal fondo prenderanno il via anche Mick Schumacher, Lando Norris, Esteban Ocon e Valtteri Bottas, i quali saranno chiamati ad una difficile rimonta dalle retrovie. La F1 si prepara a regalare uno spettacolo indimenticabile sulla pista più complicata e tecnica del mondiale, quella dove emerge la stoffa del vero campione.

Da questo punto di vista, non ce la sentiamo di escludere Verstappen dalla lotta per la vittoria. Il campione del mondo ha infatti vinto in Ungheria partendo decimo, su una delle piste in cui i sorpassi risultano maggiormente proibitivi. A Spa l’olandese scatterà ancor più indietro, ma con la grande velocità in rettilineo della sua Red Bull e le strepitose doti al volante che abbiamo imparato a conoscere tutto può davvero accadere.

F1, Toto Wolff lancia una frecciatina a Max Verstappen

Nel ritorno in pista della F1 c’era grande attesa per conoscere le conseguenze della nuova direttiva tecnica, la TD39, introdotta per controllare il porpoising e la flessione dei fondi. Tutto ciò sembrava dover favorire la Mercedes, che però nel venerdì di prove libere è stata in difficoltà, così come sottolineato da Lewis Hamilton alle interviste di fine giornata.

Toto Wolff, il team principal delle frecce d’argento, ha anche commentato la prestazione di Max Verstappen, che si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza: “Sarà molto difficile battere Max, ma il distacco di otto decimi è davvero eccessivo secondo il mio punto di vista. In quel giro è riuscito a portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, tutto gli è andato alla perfezione“.

Anche Helmut Marko, Super-consulente di Red Bull F1, è sembrato quasi concorde con Wolff: “I nostri long run non sono stati negativi, ma non sono all’altezza di quanto abbiamo visto con Max sul giro secco. Abbiamo ancora molto lavoro da fare in termini di messa a punto, per fare in modo che le gomme funzionino nel migliore dei modi sull’arco della durata dello stint“.

Nel corso delle seconde libere, Verstappen è stato nettamente superiore alle due Ferrari nel tratto centrale, che solitamente invece esalta proprio il gran telaio della Rossa. Marko si aspetta, proprio per questo motivo, un cambiamento di approccio da parte dei rivali dopo i riscontri del venerdì.

“Visto quanto accaduto nelle prime prove libere, penso che gli altri cambieranno il loro assetto e punteranno su un maggior carico aerodinamico, ma anche noi dovremo studiare al meglio la soluzione con cui iniziare la gara. Sarà importante centrare il giusto compromesso, non dimenticando che saremo chiamati ad una rimonta non facile“.