Leclerc, ottimismo nonostante la penalità: ecco su cosa punta

Charles Leclerc ha concluso al secondo posto le prove libere del Belgio, ben lontano da Verstappen. Ecco il suo commento al venerdì.

A Spa-Francorchamps la F1 è tornata in pista dopo la pausa estiva, nello splendido e suggestivo scenario della foresta delle Ardenne. A dettare legge nel venerdì di prove libere è stato Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha girato in 1’45”507 con gomma Soft, con la Ferrari di Charles Leclerc che si è presa la seconda posizione.

Tuttavia, il distacco del monegasco è ragguardevole, visto che non è riuscito ad andare oltre un 1’46”369 che lo relega ad oltre otto decimi di distacco dal battistrada. Va però sottolineato che i gap sono piuttosto relativi, dal momento che il terzo tempo è stato fatto segnare da Lando Norris con la McLaren, arrivato a soli due decimi da Charles, con Lance Stroll che è addirittura quarto con l’Aston Martin.

Leclerc ha comunque messo in mostra un ottimo passo sul fronte del long run, anche se non è facile fare una valutazione complessiva, dal momento che la pioggia ha interrotto il lavoro delle squadre negli ultimi dieci minuti della seconda sessione. Sulla Ferrari del monegasco è già stato introdotto il nuovo ibrido, ma gli altri elementi arriveranno soltanto nella mattinata di sabato.

In particolare, sulla monoposto di Charles verranno cambiate anche la centralina, il pacco batterie, la MGU-K e, con ogni probabilità, si interverrà anche sul motore endotermico, oltre ovviamente all’MGU-H che rappresenta la grande novità di questo fine settimana. Le novità sull’ibrido hanno l’obiettivo di perfezionare l’affidabilità e garantire anche un qualcosa in più sul fronte della potenza, su una pista dove è fondamentale avere un’elevata velocità di punta.

Anche Verstappen, come detto, andrà in penalità, ma oltre a loro ci saranno anche Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Lando Norris. Ciò significa che le qualifiche andranno disputate per cercare di puntare almeno ad un quindicesimo posto in vista di domenica, che rispetto all’ultimo fa una bella differenza. Sicuramente, lo spettacolo non mancherà, visto che i due grandi favoriti saranno protagonisti di una rimonta molto interessante da seguire, e senza dubbio si daranno battaglia anche tra di loro.

Leclerc, ecco il suo commento alle libere del Belgio

La prima giornata di lavoro sul tracciato di Spa-Francorchamps ha visto Charles Leclerc in ritardo rispetto a Max Verstappen sul fronte del giro secco, ma sul long run c’è stato equilibrio. Su questa pista, nel 2019, l’alfiere della Ferrari ottenne la prima vittoria in carriera tenendo dietro la Mercedes di Lewis Hamilton, dimostrandosi in grande spolvero sui saliscendi di Spa-Francorchamps.

Tre anni dopo, Charles vuole tornare ad ottenere un grande risultato da queste parti, anche se, vista la penalità, la vittoria sembra davvero impossibile. Il grande favorito a questo punto è Carlos Sainz, visto che Sergio Perez ha faticato tantissimo e le Mercedes hanno faticato a loro volta.

Al termine delle libere, Leclerc ha raccontato alla stampa le prime sensazioni di questo fine settimana: “Se devo dare un giudizio generale, mi sento di dire che come prima giornata non è andata male, mi posso ritenere soddisfatto. Abbiamo provato varie cose in pista, ed ogni squadra ha lavorato in maniera diversa, per cui è difficile dare una valutazione del potenziale delle varie macchine. In più siamo di ritorno dalle vacanze e quindi è un week-end particolare, ma le sensazioni iniziali sono buone“.

Il monegasco ha aggiunto: “Come giro secco non siamo andati forte, andiamo in difficoltà molto facilmente, mentre quando abbiamo caricato benzina siamo stati molto competitivi e questo mi rende fiducioso. Lavoreremo molto sodo nel tentativo di fare qualche passo in avanti tra le libere e le qualifiche, ma non abbiamo concentrato il nostro tempo sul giro secco perché sarebbe stato inutile. Un buon passo gara farà la differenza, dobbiamo rimontare dalle ultime posizioni“.