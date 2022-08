Ducati, obiettivo clamoroso per il 2024: ingresso in un nuovo campionato

La Ducati punta ad una nuova, emozionante avventura che potrebbe scattare già nel 2024. Ecco dove vuole correre la casa italiana.

In casa Ducati c’è grande impegno nel mondo delle corse a due ruote, con la MotoGP che è ovviamente il campionato di riferimento. La casa di Borgo Panigale, come ben sappiamo, ha a disposizione la moto più competitiva, una Desmosedici GP22 che sta dominando questa parte di stagione.

Pecco Bagnaia viene infatti da tre vittorie consecutive, ottenute in Olanda, Gran Bretagna ed Austria. Il rider torinese è a -44 dalla Yamaha di Fabio Quartararo, e c’è da dire che quei punti buttati via nelle prime gare gridano davvero vendetta. Il giovane talento italiano sembra aver imparato dai suoi errori e sta guidando come un vero maestro nelle ultime uscite, ma pensare di ricucire il gap non sarà affatto facile.

Il campione del mondo ha infatti ottenuto uno strepitoso secondo posto al Red Bull Ring, su una pista totalmente favorevole alle Rosse, che in qualifica erano state inarrivabili. “El Diablo” è davvero una spina nel fianco per la squadra diretta dall’ingegner Gigi Dall’Igna, che in questi giorni dovrà anche decidere chi affiancare a Bagnaia il prossimo anno.

Com’è ben noto, la battaglia è tra Enea Bastianini ed Jorge Martin, il quale sembra avere in mano i favori del pronostico. Lo spagnolo ha vinto il GP di Stiria dello scorso anno, senza più ripetersi nonostante la moto ufficiale messa a disposizione dal team Pramac. Il “Bestia” ha invece staccato tre vittorie in questa stagione a Losail, Austin e Le Mans, ed in Austria ha anche ottenuto la pole position prima di essere fermato da un problema al cerchione nella gara di domenica.

La rimonta sarà complicata, ma la Ducati ha il potenziale per sognare in grande, e la stessa cosa la sta facendo in Superbike. Nel campionato dedicato alle derivate di serie, Alvaro Bautista sulla Rossa ufficiale del team Aruba.it, è in testa con 298 punti, contro i 267 dell’inseguitore Jonathan Rea sulla Kawasaki.

La battaglia per il titolo è aperta a ben tre piloti, visto che il terzo posto è del campione del mondo in carica, vale a dire Toprak Razgatlıoğlu con la sua Yamaha, staccato di 38 lunghezze da Bautista. Nonostante il grande impegno in MotoGP e Superbike con risultati ragguardevoli, la casa di Borgo Panigale sta guardando anche a nuove sfide, e nelle ultime ore si è diffusa una voce che ha del clamoroso e che ha esaltato i fan delle Rosse.

Ducati, possibile arrivo in MXGP nel 2024

La Ducati, secondo alcune indiscrezioni, starebbe pensando ad un ingresso in MXGP nel 2024. Stiamo parlando, ovviamente, del mondiale motocross, dove la casa di Borgo Panigale non ha mai partecipato. L’obiettivo del reparto corse è in linea con quello del segmento produzione, che vuole investire nell’off road per ampliare la propria offerta alla clientela appassionata.

Stando a quanto riportato da “Motorsport.com“, la Ducati avrebbe in programma la realizzazione di un motore 450cc a quattro tempi, che verrà poi montato su un prototipo che inizierà a girare nei prossimi mesi. Sempre secondo le varie indiscrezioni, la moto vera e propria debutterà in alcune gare italiane a partire dal 2023, per poi esordire nel mondiale di motocross già nel 2024.

Dunque, si tratta di un progetto che è a dir poco ambizioso, ma che si prospetta come l’ennesima scommessa che la casa di Borgo Panigale ha tutte le carte in regola per vincere. La Rossa prenderà il via anche nella categoria MX2, ma anche al Supercross negli USA, andando a rinforzare un mercato fondamentale. Infatti, con quasi 6000 moto vendute, gli Stati Uniti d’America sono il secondo miglior territorio per la casa italiana, che ha fatto meglio solo nel Bel Paese. Una nuova splendida avventura sta per cominciare a breve.