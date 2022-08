Ricciardo, arriva l’annuncio a sorpresa: ecco cosa ha deciso la McLaren

Il team di Woking sta attraversando un periodo molto complesso e, dopo i recenti risultati, ha preso una decisione clamorosa in merito a Daniel Ricciardo.

La squadra inglese ha tanto atteso il cambio regolamentare per rilanciarsi nei piani alti della classifica. Dopo aver concluso al terzo posto, nella graduatoria costruttori, nel 2020 la McLaren motorizzata Mercedes ha battagliato, nella scorsa stagione, con la Ferrari per il terzo gradino. Alla fine la spuntò la Rossa, anche grazie alla regolarità di Carlos Sainz, grande ex del team inglese. Tutti gli sforzi erano proiettati al 2022. La rivoluzione wing car ha ampliato il gap rispetto alla passata stagione.

Ora la squadra inglese è al quinto posto della graduatoria costruttori, alle spalle anche dell’Alpine. Daniel Ricciardo e Lando Norris hanno conquistato appena 95 punti. Un passo indietro notevole, soprattutto dell’australiano che non ha mai tenuto il passo del giovane teammate. Il pilota di origini italiane ha conquistato solo 19 punti, andando a punti in sole quattro occasioni. Proprio a Melbourne Daniel ha ottenuto il suo miglior risultato, arrivando al sesto posto. A Baku è giunto ottavo, mentre nei round di Spielberg e Le Castellet è finito nono. Un ruolino di marcia non all’altezza del talento del nativo di Perth.

Il feeling con la MCL36 non è mai scattato. In McLaren Daniel ha vissuto un percorso fatto da tanti bassi e qualche alto. La vittoria di Monza rimane l’highlight del suo percorso nella squadra inglese, ma ci si aspettava di più da un pilota in grado di salire sul podio in ben 32 occasioni in carriera. Il suo meglio The Honey Badger lo ha dato in Red Bull Racing, mentre in Renault e McLaren non ha mantenuto i medesimi standard di alto profilo. Per questo motivo, dopo il polverone Piastri delle scorse settimane, la McLaren ha annunciato la separazione da Ricciardo. Nonostante le dichiarazioni delle settimane precedenti, il team ha deciso di non rinnovare la fiducia all’australiano nel corso della prossima annata.

L’amarezza di Daniel Ricciardo

L’australiano sui canali social ha voluto ringraziare la squadra inglese, nonostante la risoluzione anticipata. Il suo contratto sarebbe scaduto nella prossima stagione, ma di comune accordo, le parti hanno deciso di separarsi al termine del campionato in corso. “È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren nelle ultime due stagioni, ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak Brown e Andreas Seidl abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine del questa stagione. Annuncerò i miei piani a tempo debito, ma indipendentemente da quello che sarà il mio prossimo capitolo non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro che ho dato alla McLaren, in particolare della vittoria a Monza la scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con tutti alla McLaren e darò il massimo per il finale della stagione”, ha annunciato Ricciardo.

Andreas Seidl, team principal McLaren, ha commentato la rescissione anticipata: “Ringrazio Daniel per la sua dedizione nelle ultime due stagioni finora: si è sempre presentato con spirito combattivo e ha aiutato l’intera squadra ad andare avanti. Non dimenticheremo mai la memorabile vittoria a Monza che ha dato una grande spinta alla squadra. Ora abbiamo una battaglia importante nel Mondiale Costruttori e non vediamo l’ora di affrontarla con Daniel e Lando”. Nella prossima annata la McLaren dovrebbe affidarsi al giovane Oscar Piastri. Per il giovane vincitore dello scorso campionato di F2 sarà un’occasione pazzesca. Alpine dopo la figuraccia Piastri ha deciso? Spunta un nuovo nome.

Zak Brown, CEO McLaren, ha aggiunto: “Daniel è stata una grande aggiunta per la McLaren ed è stato un piacere lavorare con lui: lo ringrazio per i suoi sforzi. Non è un segreto che speravamo di poter ottenere di più insieme, ma la vittoria a Monza è stato un momento clou. Gli auguriamo ogni bene per il suo futuro e andiamo a goderci il resto della stagione insieme”. L’australiano è stato linkato, nelle ultime ore, anche alla Haas.

Per il nativo di Perth si tratterebbe di un ulteriore passo indietro rispetto al team di Woking. In questa fase, oramai, tanti sedili sono già occupati. Daniel dovrà accontentarsi di una squadra non di vertice, oppure potrebbe anche decidere di lasciare il circus e lanciarsi in altre esperienze nel Motorsport. Ricciardo è nato nel 1989 ed è ancora, relativamente giovane. Si sente competitivo per i più grandi palcoscenici e merita un’altra chance. Difatti Daniel ha aggiunto: “Darò il massimo dentro e fuori pista mentre ci godiamo insieme il resto della stagione. Non sono mai stato così motivato a competere e a far parte di uno sport che amo così tanto e non vedo l’ora di quello che verrà dopo”.