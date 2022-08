F1, Piastri fa fuori Ricciardo in McLaren? Ecco cosa accadrà all’ex RB

Oscar Piastri debutterà in F1 il prossimo anno con la McLaren. L’australiano sostituirà Daniel Ricciardo, che ora spera solo nell’Alpine.

Il mercato della F1 è in fermento in questo periodo dell’anno, in cui il Circus stacca la spina per la pausa estiva. Il momento del debutto nella massima serie sta per arrivare per il giovane talento Oscar Piastri, ma c’è da dire che quanto accaduto negli ultimi giorni è destinato a restare nella storia.

Tutto è cominciato nel giovedì del Gran Premio di Ungheria, quando Sebastian Vettel ha annunciato il suo addio al Circus al termine di questa stagione. Il tedesco ha comunicato la sua decisione tramite il suo neonato profilo Instagram, tramite un video che ha fatto commuovere milioni di tifosi in giro per il mondo.

La decisione del quattro volte campione del mondo è assolutamente rispettabile, visto un’età ormai avanzata ed un progetto, quello dell’Aston Martin, che non gli permette di giocarsi le posizioni più importanti. La squadra di Lawrence Stroll è una delle più grandi delusioni di queste stagioni, visto che ci si attendeva molto altro dopo i grandi investimenti effettuati e la grande annata del 2020, quando la squadra si chiamava ancora Racing Point.

Tuttavia, a quel campionato non si è riusciti a dare seguito, ed ora il futuro non sembra troppo promettente. Tuttavia, Fernando Alonso ha preso la sua decisione, e sarà lui a rimpiazzare Vettel a bordo della verdona, lasciando l’Alpine dopo queste ultime gare che restano al termine della stagione.

Quanto avvenuto in questi giorni ha davvero del paradossale, con il due volte campione del mondo di F1 che non ha parlato della sua scelta con il team di Enstone, che è venuto a scoprire del passaggio dello spagnolo alla concorrenza solo tramite il comunicato stampa rilasciato dall’Aston Martin.

Durante questa stagione, si era parlato moltissimo di un eventuale rinnovo di Alonso con l’Alpine, ma l’annuncio ufficiale tardava ad arrivare, ed in queste ultime ore se ne sono capiti i motivi. Tuttavia, più che le modalità dell’arrivo di Fernando in Aston Martin, a suscitare scalpore ci hanno pensato gli eventi legati all’australiano Piastri, da sempre nel programma giovani del team di Enstone.

Poche ore dopo la notizia del passaggio di Alonso alla squadra inglese, l’Alpine ha annunciato che il campione in carica della Formula 2 sarebbe stato promosso nel Circus al fianco di Esteban Ocon per il 2023, cosa che quasi tutti si sarebbero aspettati visto quello che si vociferava in questi mesi.

Tuttavia, lo stesso Piastri ha smentito il tutto sui suoi canali social, annunciando che non c’era nulla di vero e che non avrebbe corso per l’Alpine la prossima stagione, non avendo firmato alcun contratto con la squadra gestita da Otmar Szafnauer. Si è subito capito che dietro a tutto ciò ci fosse la McLaren, ed infatti ora stanno emergendo degli aggiornamenti molto interessanti e che danno credito a queste voci.

F1, Piastri sostituirà Ricciardo in McLaren

Stando a quanto riportato da “RacingNews365“, Oscar Piastri esordirà in F1 nel 2023, ma al volante della McLaren. A quanto pare, l’australiano sarà al volante al posto di Daniel Ricciardo, ma non potrebbe essere altrimenti visto che Lando Norris ha firmato un rinnovo pluriennale con il team di Woking pochi mesi fa.

Si tratterà, dunque, di un avvicendamento tra australiani nel box della gloriosa squadra inglese, gestita ora da Andreas Seidl. Quello che tutti si stanno chiedendo è ora cosa farà Ricciardo, ma ci sono comunque delle possibilità per rivederlo in F1 il prossimo anno. Daniel potrebbe infatti andare in Alpine ad occupare il sedile lasciato libero da Fernando Alonso, e da questo punto di vista si tratterebbe di un ritorno al passato per l’ex Red Bull.

Nel 2019 e nel 2020 infatti, Riccardo aveva già corso per il team di Enstone, che all’epoca si chiamava ancora Renault. Otmar Szafnauer, team principal dell’Alpine, ha già dichiarato che un ritorno di Daniel sarebbe ben accetto, parole che danno molto credito ad un suo arrivo nella squadra francese.

Nelle ultime ore si era parlato anche di un coinvolgimento di Antonio Giovinazzi per quel sedile, ma le voci che si sono susseguite parlano di un Ricciardo che sarebbe vicinissimo all’accordo con l’Alpine. Daniel, dunque, resterà nel Circus dopo alcuni mesi in cui aveva davvero rischiato di restare a piedi, viste le scarse prestazioni che non hanno di certo soddisfatto la McLaren.

Il confronto con Norris è stato nettamente a favore del britannico, e l’unica soddisfazione resta quella splendida vittoria di Monza, probabilmente l’unico week-end in cui Ricciardo è riuscito ad essere più competitivo del compagno di squadra nel corso di questo biennio con il team di Woking.

Il grande deluso di tutta questa situazione resterà sicuramente Patricio O’Ward, pilota McLaren in Indycar e che aveva effettuato recentemente un test con la monoposto schierata nella massima formula a Portimao. Il giovane talento sembrava molto vicino al debutto nel Circus, ma almeno per ora dovrà attendere perché tutte le porte si stanno man mano chiudendo. Un gran peccato.