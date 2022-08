Marc Marquez prepara il ritorno: ecco cosa chiederà alla Honda

Conferenza stampa tanto attesa di Marquez in Austria, dove è presente per supportare la Honda e parlare con i vertici dei miglioramenti da fare.

La Honda ha un ospite speciale nel gran premio che si disputa in questo fine settimana al Red Bull Ring: Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo vuole essere vicino alla squadra e al tempo stesso parlare con i vertici del futuro.

Il 2022 è stato un anno fallimentare e ci sono dei cambiamenti da apportare per tornare a lottare per podi, vittorie e titoli. Il fenomeno di Cervera si aspetta di poter ambire alle migliori posizioni nel prossimo campionato MotoGP. Ha voglia di vincere e in HRC devono intraprendere la giusta strada nel realizzare la nuova RC213V.

A fine mese lo spagnolo si sottoporrà a un nuovo controllo medico e si capiranno meglio le condizioni dell’omero destro, operato per la quarta volta. Non vi è ancora certezza sulle tempistiche del rientro nel campionato, però il suo obiettivo è poter correre le ultime gare della stagione e poi disputare il test a Valencia.

MotoGP, Marquez tra miglioramenti fisici e richieste alla Honda

Marquez al Red Bull Ring ha sostenuto una conferenza stampa ha spiegato quali siano le sue condizioni fisiche attuali: “Sta procedendo tutto bene, il braccio inizia a funzionare in maniera normale. La prossima volta effettuerò una TAC e saprò se potrò aumentare i pesi per la riabilitazione. Ma solo quando salirò in moto capirò come sto. Sono ottimista, miglioro di settimana in settimana”.

Al pilota viene domandato, ovviamente, della sua decisione di essere presente al box Honda nel weekend a Spielberg: “La situazione della Honda è difficile con tutti i piloti, quindi il progetto non sta andando per il meglio. Nel 2020-2021 avevo staccato troppo, stavolta ho mantenuto i contatti con il team. Sono qui per parlare con Honda e gli ingegneri, così da capire delle cose ed essere coinvolto nel progetto”.

Marc ha confermato la volontà di tornare a gareggiare nel finale di questo Mondiale MotoGP: “Quando mi sentirò almeno al 70% e in grado di guidare, tornerò. Vorrei fare qualche gara, ma devo attendere la prossima visita per sapere se sarà possibile. Ora non so se potrò farne una, due o tre”.

L’otto volte campione del mondo ha spiegato cosa vuole che faccia la Honda: “Quando ho provato la moto l’ultima volta al Mugello, c’era un grande problema. Ora la cosa importante non è la moto, ma il progetto e il coordinamento di tutte le informazioni a livello di team. Io voglio una moto vincente, siamo qui per vincere”.

Tanto il lavoro che devono fare in casa HRC per migliorare la RC213V e consentire ai suoi piloti di essere competitivi l’anno prossimo. Tra l’altro, presto dovrebbe essere annunciato l’ingaggio di Joan Mir come prossimo compagno di squadra di Marquez. L’accordo è in via di definizione. A Tokio dovranno darsi da fare dal punto di vista tecnico. Non si può fallire ancora.