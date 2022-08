MotoGP, Marquez svela il futuro di Mir ed Espargaró: cosa c’è di vero?

Marc Marquez sta attendendo di ricevere l’ok dai medici per tornare in MotoGP, ma intanto parla del futuro di Joan Mir e Pol Espargaró.

Tutto il mondo della MotoGP attende il rientro di Marc Marquez, ormai fermo da più di due mesi dopo l’ennesimo intervento chirurgico. Negli ultimi giorni, l’otto volte campione iridato del Motomondiale ha detto che senza questa operazione, probabilmente sarebbe stato costretto al ritiro.

In cima alla lista di chi nutre la speranza di rivederlo in pista nel migliore dei modi c’è ovviamente la Honda, crollata in una crisi di risultati senza precedenti da quando è in MotoGP. L’unico podio di questa stagione è stato conquistato da Pol Espargaró, che ha chiuso al terzo posto il Gran Premio del Qatar al debutto stagionale.

La casa giapponese si era presentata al via della stagione con una RC213V profondamente rivista, e che anche nei test pre-stagionali aveva ben impressionato. A Losail, la Honda non era mai stata competitiva, e vedere lo spagnolo a lungo in testa alla gara e sul terzo gradino del podio sotto la bandiera a scacchi aveva fatto davvero ben sperare.

Tuttavia, si era trattato solo di un’illusione, visto che sia Pol che Marquez hanno fatto una fatica terribile nelle prove successive. Nulla ha potuto Stefan Bradl, che da dopo il Mugello in avanti ha sostituito l’otto volte campione del mondo, senza mai avvicinarsi alla top ten, ma poco si può imputare al manico del rider tedesco.

Domenica prossima si tornerà in pista in Austria, e Marquez sarà presente per la prima volta al box della Honda. Con ogni probabilità, il nativo di Cervera tornerà in sella prima della fine dell’anno, per prepararsi al meglio in vista del 2023. Tuttavia, lo spagnolo ha sottolineato che non forzerà mai più il rientro, per cui attendere l’ok di tutto il suo staff medico prima di tornare in pista.

MotoGP, Marquez pronostica il futuro di Mir ed Espargaró

Nel 2023 ci saranno grosse novità in casa Honda e non solo, con il mercato piloti della MotoGP che è entrato in una fase molto calda. A Pol Espargaró è stato comunicato ormai da diverso tempo che non farà più parte del team ufficiale della casa giapponese, e con ogni probabilità dovrà trovarsi una nuova squadra.

Il favorito numero uno per quella sella è Joan Mir, campione del mondo della MotoGP nel 2020 con la Suzuki. Quest’ultima abbandonerà la top class nella prossima stagione, e l’ex iridato potrebbe spostarsi alla Repsol Honda HRC. Intervistato da “DAZN“, Marquez ha parlato proprio di questi due piloti, immaginandone la destinazione per il loro futuro.

“Credo che il 2023 sarà molto interessante, ci saranno diversi rider che cambieranno moto e questo mercato ha prodotto diverse modifiche alle line-up delle varie squadre. L’addio della Suzuki è sicuramente una pessima notizia, ma questo ha permesso un rimescolamento delle carte, con mio fratello Alex, ad esempio, che è passato alla Ducati del Gresini Racing. Lui aveva bisogno di una diversa motivazione e di nuovi stimoli, è difficile restare concentrato quando si corre così indietro e con tante cadute“.

Marquez si è poi concentrato su Mir ed Espargaró: “Non solo lui, ma anche Pol Espargaró che si trasferirà in KTM ed i piloti che una volta erano Honda si sono trasferiti, mio ​​fratello andrà in Ducati, Pol in KTM e mancano due posti liberi, uno sarà occupato da Alex Rins, un grande pilota che ha già mostrato a Silverstone che è ad un ottimo livello, e sembra o così dicono che l’altra Honda Repsol sarà per Joan Mir, ma non c’è nulla di confermato che io sappia per il momento, credo siano solo voci“.

Marc si è sbilanciato con i pronostici, ma è chiaro che un fondo di verità ci debba essere in casi del genere. Marquez avrà, con grande probabilità, al fianco un campione del mondo come Mir, che potrà essere molto utile nel tentativo di risollevare una squadra in enorme crisi sportiva e tecnica.